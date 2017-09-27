Beşiktaş Leipzig maç sonucu | Beşiktaş Leipzig maçı özeti

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BEŞİKTAŞ - RB LEIPZIG MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki ikinci maçında Alman ekibi RB Leipzig'i 2-0 yendi. Bu sonuçla beraber Beşiktaş, Vodafone Park'ta ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini aldı. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon bu organizasyonda yaptığı 3 maçı beraberlikle tamamlamıştı. Ayrıca Beşiktaş yine ilk kez Avrupa kupalarında bir Alman takımı karşında galibiyet sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk 2 maçını kazanan ilk Türk takımı oldu...

Kara Kartal aradığı golü 11. dakikada buldu! Sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Cenk Tosun yerden Babel'i gördü. Hollandalı yıldızın gelişine çektiği şut kaleci Gulacsi'nin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

Alman rakibi karşısında oldukça rahat bir oyun sergileyen temsilcimiz 43. dakikada muhteşem bir golle skoru 2-0 yaptı! Sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma'nın trivelasına Talisca, Stefan Ilsanker'in yanından kafa ile çok güzel vurdu ve top Leipzig ağları ile buluştu.

Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı: 2-0.

İkinci yarıya daha etkili bir oyunla başlayan Leipzig'e kaleci Fabri izin vermedi. 61. dakikada Vodafone Park ışıklandırmasında arıza yaşandı ve aydınlatmanın bir bölümü söndü. Yaklaşık 10 dakikalık aradan sonra oyun kaldığı yerden devam etti.

— HT Spor (@HTSpor) September 26, 2017

Kalan dakikalarda hem Beşiktaş hem de Leipzig yakaladığı net fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 2-0 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile sona erdi.

PORTO'YU ABOUBAKAR UÇURDU

Grupta oynanan diğer maçta ise Porto, Aboubakar (2) ve Layun attığı gollerle Monaco'yu 3-0'lık skorla geçti. Bu sonucun ardından 6 puana yükselen Beşiktaş liderliğini sürdürdü. 3 puana yükselen Porto ikinci sırada yer aldı. Grupta Monaco ve RB Leipzig'in 1'er puanı bulunuyor.

G GRUBU PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y Av. P Beşiktaş 2 2 0 0 5 1 4 6 Porto 2 1 0 1 4 3 1 3 Leipzig 2 0 1 1 1 3 -2 1 Monaco 2 0 1 1 1 4 -3 1

Beşiktaş: 2 - Leipzig: 0

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Sergei Karasev, Anton Averianov, Tikhon Kalugin (Rusya)

Beşiktaş: Fabricio, Medel (Dk. 60 Necip Uysal), Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Talisca (Dk. 71 Tolgay Arslan), Babel, Cenk Tosun (Dk. 80 Negredo)

Leipzig: Gulacsi, Ilsanker, Orban (Dk. 46 Kampl), Upamecano, Halstenberg, Sabitzer, Keita (Dk. 59 Bruma), Demme, Forsberg, Augustin, Werner (Dk. 32 Klostermann)

Goller: Dk. 11 Babel, Dk. 43 Talisca (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 8 Orban, Dk. 16 Keita (Leipzig), Dk. 17 Caner Erkin, Dk. 87 Fabricio (Beşiktaş)

GÜNEŞ İLE İÇ SAHADA YENİLGİ YOK! Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde, geride kalan 2 sezonda Avrupa'da rakiplerini 10 kez konuk etti. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmadan 5'ini kazanırken, 5 maç beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlı takım, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

11. dakikada Beşiktaş öne geçti. Soldan ceza sahasına girip rakibinden sıyrılan Cenk Tosun topu içeri çevirdi, Babel gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

23. dakikada Sabitzer'in uzak mesafeden şutunda, köşeye giden topa kaleci Fabricio müdahale etti, Medel seken meşin yuvarlağı taca attı.

41. dakikada Babel'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Cenk Tosun, dar açıdan şutunu çekti, kaleci Gulacsi gole izin vermedi.

43. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Quaresma'nın sağdan ayağının dışıyla yaptığı ortada Talisca topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Forsberg'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

52. dakikada Keita'nın sağdan içeri çevirdiği topu ceza sahasında kontrol eden Sabitzer'in şutunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada Oğuzhan Özyakup ve Hutchinson ikilisinin orta sahada kaptırdığı topla atağa çıkan Leipzig'de Sabitzer, ceza yayı üzerinden meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Fabricio, uzanarak topu kornere gönderdi.

81. dakikada Leipzig'in kullandığı köşe vuruşunun ardından Klostermann'ın sağdan çevirdiği topa Halstenberg müsait pozisyonda vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

82. dakikada Leipzig gole yaklaştı. Ceza sahasında Pepe'nin hatasında aut çizgisi üzerinde topu kontrol eden Sabitzer, dar açıda olmasına rağmen meşin yuvarlağa sert vurdu. Direğe çarpan top, auta çıktı.

88. dakikada hızla hücuma çıkan Tosic, Negredo ile paslaşarak ceza sahasına girdi. Sırp oyuncunun şutunda, kaleci Gulacsi gole izin vermedi.

89. dakikada kaleci Fabricio ile karşı karşıya kalan Augustin'in sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

— HT Spor (@HTSpor) September 26, 2017

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi Leipzig'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'ini bozmadı. Güneş, takımının 2-1 kaybettiği ve Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup'un kırmızı kart gördüğü derbi maçın 11'ini aynı şekilde Leipzig karşısında sahaya sürdü. Siyah-beyazlı ekipte, Porto maçında olduğu gibi ileride Cenk Tosun görev yaptı.

Süper Lig'de Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmaya kırmızı kart cezaları nedeniyle eksik kadroyla çıkacak Beşiktaş'ın savunma dörtlüsü, Gary Medel, Pepe, Dusko Tosic ve Caner Erkin'den oluştu. Savunmanın önünde Fenerbahçe mücadelesinde kırmızı kart gören Hutchinson ile Oğuzhan Özyakup görev alırken, orta sahada Quaresma, Anderson Talisca ile Ryan Babel oynadı.

ADRİANO VE GÖKHAN GÖNÜL KADRODA YOK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Adriano Correia, Fenerbahçe mücadelesinde olduğu gibi Leipzig karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı. Sezon başında ameliyat edilen ve takım çalışmalarına başlayan Gökhan Gönül de hazır olmadığı gerekçesiyle teknik direktör Güneş tarafından kadroya dahil edilmedi.

MEDEL YİNE SAĞ BEK

Siyah-beyazlı ekipte, derbi maçta olduğu gibi Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de sağ bekte Gary Medel görev yaptı. Fenerbahçe maçında bir penaltıya sebebiyet veren Medel, Leipzig karşılaşmasında rakibin soldan hücumlarını engellemeye çalıştı. Beşiktaş'ta Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Jeremain Lens, Tolgay Arslan ve Necip Uysal, yedek soyundu.

G Grubu'nun ikinci karşılaşmasında Beşiktaş'a konuk olan Leipzig'de ise geçen sezon Galatasaray forması giyen ve Vodafone Park'ta gol atan Bruma, yedekler arasında yer aldı. Bu arada, Alman temsilcisinde son antrenmana kadar durumları netlik kazanamayan futbolculardan Naby Keita ilk 11'de sahaya çıkarken, Kevin Kampl yedek olarak oyuna başladı.

CANER ERKİN'E BÜYÜK DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının önemli karşılaşmasında tribünleri tamamen doldurdu. Siyah-beyazlılar, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan ekiplerinde öncelikle Caner Erkin'i tribünlere çağırdı. Taraftarlar, Caner Erkin'i alkışlarla desteklerken, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya tepki gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin hemen öncesinde tüm oyuncuları tribünlere çağırarak moral verdi. Leipzigli 100 kadar taraftar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi. Bu arada UEFA Gençlik Ligi'nde Beşiktaş ile Leipzig arasında oynanan maç, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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