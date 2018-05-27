Yeni sezon öncesinde kadrosunu revize etmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Bu doğrultuda ilk hamlesini Eskişehirspor'la sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz'le yapan siyah-beyazlılar oyuncu ile tek taraflı protokol yaptı ve Şenol Güneş'in istediği sağ bek sorununu çözdü. DHA'da yer alan habere göre Almanya'da, Bundesliga 2'de yer alan Eintracht Braunschweig takımının gurbetçi oyuncusu Ahmet Canbaz da Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen ve sözleşme imzalamaya aday futbolculardan birisi. Haberde, gurbetçi futbolcuyla önümüzdeki günlerde ilgili gelişmelerin olma ihtimali bir hayli yüksek olduğu kaydedildi.
BEŞİKTAŞ EMRE AKBABA'YI, EMRE AKBABA DA BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
Bu iki futbolcuyu geleceğe dönük yatırımlar olarak gören Beşiktaş'ta asıl hedef ise Emre Akbaba. Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren ve tüm dikkatleri üzerine çeken Emre Akbaba ile yakından ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş kadar Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor da bulunuyor. Alanyaspor'un şu an için resmi olmayan ama menajerler tarafından iletilen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve mümkün olan en yüksek ücretten Emre'yi satmak istediği ifade edildi. Akdeniz ekibinin ilk etapta takas önerilerine kapalı olduğu ve Emre için masaya sadece para karşılığı oturacağı bildirildi. Genç futbolcunun ise gönlünün Beşiktaş'tan yana olduğu ve yakın çevresine Beşiktaş'ta oynama isteğini sık sık dile getirdiği de gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş tarafı içinse Emre Akbaba transferi şu an için zor bir hal aldı. 82 milyon Euro bütçeden yüzde 30-35 oranında kısıtlamaya gitmeyi düşünen başkan Fikret Orman ve transfer komitesi şu an için bonservisli oyunculara öncelik tanımıyor. Eğer işler başkan Orman ve transfer komitesi üyeleri Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun istediği gibi giderse, o zaman Emre Akbaba için harekete geçilecek. Bu da artık tüm Beşiktaşlıların iyi bildiği gibi Negredo ve Love'ın satılıp yerlerine Demba Ba ve Burak Yılmaz'ın alınmasıyla olacak gelişmeler...
SAKIB AYTAÇ HER AN İMZA ATABİLİR
Diğer yandan devre arasında da gündeme gelen ve sezon sonu için söz kesilen Antalyasporlu Sakıb Aytaç da önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a imza atabilecek bir diğer isim. Devre arasında ön protokol yapılan 26 yaşındaki Sakıb'ın Antalyaspor ile sözleşmesi bitti ve Beşiktaş transfer komitesinden gelecek kesin cevabı bekliyor. Sakıb Aytaç Antalyaspor'da bu sezon 32 maçta görev alırken 4 asist yapma başarısını gösterdi.
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