UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Beşiktaş, elde ettiği performansla Türk futbol tarihine geçerken, kazandığı parayla kasasını da doldurdu.

Siyah-beyazlı kulüp, elde ettiği başarının yanı sıra pazarlama gelirleriyle Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda şimdiden yaklaşık 44 milyon euroyu kasasına koydu.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığı için 12 milyon 700 bin euro alan Beşiktaş, özellikle grup maçlarında gösterdiği performansla gelirini yükseltti. Rakiplerine 4 kez üstünlük sağlayarak toplam 6 milyon euro kazanan siyah-beyazlılar, 2 beraberlik sonunda 1 milyon elde etti.

Namağlup lider olarak grubu tamamlayan Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırarak 6 milyon euro daha kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, havuzdan gelecek 18 milyon euroyla gelirini 43 milyon 700 bin euroya çıkaracak.

Adını son 16 turuna yazdıran Beşiktaş, çeyrek finale yükselmesi durumunda 6,5 milyon euro daha kazanacak. Siyah-beyazlı kulüp, bunu başardığı takdirde bu sezon 50 milyon 200 bin euroyu kasasına koyacak.

GEÇEN SEZON YAKLAŞIK 40 MİLYON EURO KAZANMIŞTI

Siyah-beyazlılar, geçen sezon Avrupa'da toplam 39 milyon 917 bin euro kazanmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde 33 milyon 795 bin euro alan Beşiktaş, çeyrek finale çıktığı Avrupa Ligi'nde ise 6 milyon 122 bin euro elde etti.

Bu sezon şimdiden 43 milyon 700 bin euro kazanan ve geçen sezon da 40 milyon euroyu kasasına koyan siyah-beyazlıların 2 sezonda Avrupa'daki geliri, 83 milyon 700 bin euroyu buldu.