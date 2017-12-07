UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Beşiktaş, elde ettiği performansla Türk futbol tarihine geçerken, kazandığı parayla kasasını da doldurdu.
Siyah-beyazlı kulüp, elde ettiği başarının yanı sıra pazarlama gelirleriyle Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda şimdiden yaklaşık 44 milyon euroyu kasasına koydu.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığı için 12 milyon 700 bin euro alan Beşiktaş, özellikle grup maçlarında gösterdiği performansla gelirini yükseltti. Rakiplerine 4 kez üstünlük sağlayarak toplam 6 milyon euro kazanan siyah-beyazlılar, 2 beraberlik sonunda 1 milyon elde etti.
Namağlup lider olarak grubu tamamlayan Beşiktaş, adını son 16 turuna yazdırarak 6 milyon euro daha kazandı.
Siyah-beyazlı ekip, havuzdan gelecek 18 milyon euroyla gelirini 43 milyon 700 bin euroya çıkaracak.
Adını son 16 turuna yazdıran Beşiktaş, çeyrek finale yükselmesi durumunda 6,5 milyon euro daha kazanacak. Siyah-beyazlı kulüp, bunu başardığı takdirde bu sezon 50 milyon 200 bin euroyu kasasına koyacak.
GEÇEN SEZON YAKLAŞIK 40 MİLYON EURO KAZANMIŞTI
Siyah-beyazlılar, geçen sezon Avrupa'da toplam 39 milyon 917 bin euro kazanmıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde 33 milyon 795 bin euro alan Beşiktaş, çeyrek finale çıktığı Avrupa Ligi'nde ise 6 milyon 122 bin euro elde etti.
Bu sezon şimdiden 43 milyon 700 bin euro kazanan ve geçen sezon da 40 milyon euroyu kasasına koyan siyah-beyazlıların 2 sezonda Avrupa'daki geliri, 83 milyon 700 bin euroyu buldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.