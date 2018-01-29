Beşiktaş, Brezilyalı golcü Vagner Love ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcu Vagner Silva De Souza (Vagner Love) 'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile görüşmelere başlanmıştır."

— Habertürk Spor (@HTSpor) January 29, 2018

Öte yandan siyah-beyazlı kulüp, resmi sosyal medya hesabından Vagner Love transferini böyle duyurdu:

— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 29, 2018

33 yaşındaki Vagner Love, 2016-2017 sezonunu Aytemiz Alanyaspor formasıyla gol kralı olarak tamamlamıştı.

PERDE ARKASI

Love, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na rest çekip “Eğer alacaklarım ödenmezse anlaşma olmaz” resti çekmişti. Sorunun daha fazla uzamasından rahatsızlık duyan Vagner Love, yaklaşık 1 milyon Euro’yu kulübe bırakırken, alacaklarının bir kısmını da garanti altına alıp olayı FIFA’ya taşımaktan vazgeçti.



JESTE KARŞI JEST

Love’ın imza için fedakarlık yapması üzerine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman zam jesti yaptı. Orman, daha önce yıllık

2 milyon Euro’ya anlaşma sağlanan yıldız futbolcunun ücretine 200 bin euro zam yaptı. Love konusunda artık imzalar

beklenmeye başlandı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) January 29, 2018

ALANYASPOR BAŞKANI DA AÇIKLAMIŞTI

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Vagner Alanya'ya geldiği zaman 'Tatile geldi' dediler ama şimdi Beşiktaş'a transfer oldu. Hayırlı olsun. Alnımız açık. Vagner'in açıklamasının talihsiz olduğunu düşünüyorum. Kulübümüzde bugüne kadar hiçbir oyuncunun alacağı kalmamıştır. Bizde bir maaş alacağı vardı. Umarım o da hatasının farkına vararak talihsiz açıklamasını düzeltecektir."

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