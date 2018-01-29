Beşiktaş'ın kendisiyle ve kulübü Alanyaspor'la anlaşmaya vardığı Vagner Love, İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcunun sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.



Beşiktaşlı bir taraftar sosyal medyadan, Alanya Gazipaşa Havaalanı'nda Vagner Love ile çektirdiği bir kareyi paylaşmıştı. Kartal hareketi yapan taraftarın yanında Vagner Love'un güldüğü görüldü.