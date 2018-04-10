Gazete Habertürk'ün haberine göre; Siyah-Beyazlılar’ın savunma oyuncuların 28 maçlık periyotta 8 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında 8 gol atan Cenk Tosun’un devre arasında Everton’a transfer olmasının ardından Kartal’ın mevcut kadrosunda yer alan golcüler Alvaro Negredo, Vagner Love, Mustafa Pektemek ve Cyle Larin de şu ana dek toplam 8 gol atabildi.

Dusko Tosic, ligde attığı 4 golle hücumda en etkili savunma oyuncusu olurken, ligde 5 golü bulunan Negredo’ya yaklaştı. Tosic gibi stoperde görev yapan Pepe ise 2 kez gol sevinci yaşadı. Savunma oyuncularından Domagoj Vida ile Adriano Correia da birer kez fileleri havalandırdı.