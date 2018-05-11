Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma hareketleri ve pas organizasyonlarının ardından yarı sahada çift kale maç ve şut çalışması yaptığı bildirildi.

Siyah-beyazlı takımın, yarın yapacağı idmanın ardından özel uçakla Ankara'ya giderek kampa gireceği kaydedildi.