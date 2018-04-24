AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mahmutyazıcıoğlu, sarı-lacivertlilerin bugün düzenlediği basın toplantısında örnek verdikleri Trabzonspor maçı ile ilgili olarak, "Aziz Bey ve Şekip Bey insanların aklıyla alay ediyor. Bugünkü basın toplantısında sürekli örnek verdikleri Trabzonspor maçında Fenerbahçe, o günkü kulüp başkanının talimatıyla sahadan çekilmiş ve hakemin bütün ikazına rağmen sahaya çıkmamıştır. Karşılığında da cezasını almıştır." diye konuştu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, maçın tatil edilmesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldüğünün altını çizen Mahmutyazıcıoğlu, "Şenol hoca stattan ambulansla ayrıldı diye maç tatil edilmiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Maçın temsilcisi, soyunma odası önüne gelip takım kaptanını yanına çağırarak müsabakanın tatil edildiğini haber verince Şenol Güneş ambulansla hastaneye götürülüyor. Dersine bu kadar iyi çalışan, belgesel gibi görüntü hazırlayıp dakika dakika kritik yapıp algı oluşturmaya çalışan Aziz Bey ve Şekip Bey neden bu görüntüleri paylaşmadı. Temsilci mi önce gelmiş yoksa Şenol hoca mı ambulansa önce binmiş yayınlasınlar da herkes görsün." ifadelerini kullandı.
''FENERBAHÇE KURULLARI ETKİLEMEYE ÇALIŞIYOR''
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun bugün yaptığı basın toplantısıyla Türkiye Futbol Federasyonundan yarın çıkacak kararı etkilemeye çalıştıklarını savunan Beşiktaşlı yönetici, şunları kaydetti:
"Hakemin maçı tatil etme sebebi ortada. Kaldı ki Aziz Yıldırım bile tribünden durumun vehametini görmüş ve devre arasında hakem odasına bir personelini göndermiş. Yetmemiş güvenlikten sorumlu yetkiliyi aramış. Ayrıca bana göre bir kulüp başkanına yakışmayacak şekilde hakemi alenen tehdit etmiştir ve hakemin bu kararı vermesinde en büyük etkiyi kendisi yapmıştır. Fenerbahçe, kamuoyunun algısını değiştirmeye, kurulları da yarın çıkacak karardan önce etkilemeye çalışıyor. Bu maç güvenlik zafiyeti sebebiyle tatil edilmiştir. Biz orada misafir takımız. Bizim oyuncularımızın, teknik heyetimizin, personelimizin ve hatta taraftarımızın güvenliği stadın girişinden çıkışına kadar ev sahibi ekibe aittir."
"Şampiyonlar Ligi'nde sahaya kedi girdi diye UEFA bize ceza verdi." ifadesini kullanan Mahmutyazıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu olaydan bile ev sahibi ekip sorumlu tutuluyor. Bizim federasyondan ekstra bir talebimiz yok. Bu işin kural kitabındaki karşılığı ne ise onu yerine getirmelerini bekliyoruz. Aziz Yıldırım da yaptığı basın toplantısında sahaya atılan maddeleri itiraf etmiştir. Fenerbahçe Kulübü, statlarının en güvenli statlardan biri olduğunu söylese de olanlar kamuoyunun gözü önünde yaşandı. Binlerce insan statta, milyonlarca insan da televizyon başında bu şiddete tanık oldu. Bu kadar güvenli olduğu iddia edilen statta saha olayına karışan taraftarlardan ikisi, bugün kendi açıklamalarından anlıyoruz ki Antalyaspor maçına girmiş ve bu esnada polis tarafından gözaltına alınmış. Madem bu kadar güvenli bir stat, olaylara bizzat karışan taraftarlar bu maça nasıl girdi?"
''BEŞİKTAŞ HAKEMİN TALİMATLARI DIŞINDA HAREKET ETMEMİŞTİR''
Yaşanan olayların ardından devam eden adli bir süreç olduğunu da kaydeden siyah-beyazlı yönetici, müsabaka esnasında suç teşkil eden 57 ayrı fiil tespit edildiğinin altını çizerek, "Devam eden adli süreçle ilgili kafa karıştırıcı bilgiler paylaşılmaktadır. Gerçek şudur, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olaylara ilişkin 'Silahla yaralama, müsabaka alanına yasak madde sokma ve seyircilere temin etme, müsabaka alanında yanıcı, yakıcı madde kullanma' suçlarından soruşturma başlatmıştır. Ayrıca müsabaka esnasında suç teşkil eden 57 ayrı fiil tespit edilmiş, bunlardan 36'sının müsabaka alanına yasak madde atma ve yaralama suçlarının unsurlarını oluşturduğu kaydedilmiştir. Bu şartlar altında maçın güvenli bir şekilde oynanmayacağı açıktır. Daha önce yaşanan kötü olayları örnek göstererek Beşiktaş sahadan çekildi imasında bulunmak tamamen yanlıştır. Beşiktaş, hakemin talimatları dışında bir harekette bulunmamıştır." yorumunda bulundu.
''TÜRK FUTBOLU BÖYLE Mİ DÜZLÜĞE ÇIKACAK?''
Beşiktaş'ın, taraftar olaylarını sona erdirmek için kendi taraftarlarına karşı iyi niyetle sert yaptırımlar uyguladığını dile getiren Şafak Mahmutyazıcıoğlu, şunları söyledi:
"Aslında spor adamı olarak bu noktadan sonra önemli bir kararın eşiğindeyiz. Statlarımızda bu tür olayların devam etmesine izin verip, bir şekilde savunup şiddeti normalleştirecek miyiz, yoksa bu tür görüntülerin ortadan kalkması için hamle mi yapacağız? Beşiktaş, bu çirkin hadiselerin önüne geçmek için üzerine düşeni yaptı, yapmaya da devam ediyor. Çok sayıda taraftarımızı, kulübümüzü maddi manevi zarara uğrattığı için mahkemeye verdik ve bu işi nihayetlendirdik. Ortam bu kadar gerginken Evkur Yeni Malatyaspor maçında Fenerbahçe'ye tek satır küfür edilmedi. Kadıköy'de dün oynanan Antalyaspor maçında ise rahmetli Seba'ya, Şenol Güneş'e edilen küfürleri herkes duydu. Bugün de bu duruşlarını savunmaktadırlar. Türk futbolu düzlüğe böyle mi çıkacak?"
Beşiktaşlı futbolculara talimat değiştirilerek ceza verildiğini, Dusko Tosic ile Anderson Talisca'ya savcılık soruşturması başlatıldığını da söyleyen Mahmutyazıcıoğlu, "Beşiktaş'ın başına bugüne kadar neler geldi. Bizim oyuncumuza talimat değiştirilerek ceza verildi. Geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığımız kupa maçında Tosic ve Talisca'ya saha içindeki hareketlerinden dolayı savcılık tarafından resen soruşturma başlatıldı ve haklarında iddianame düzenlendi. Ancak aynı maçta Van Persie'nin yaptıkları bizim şikayetimize rağmen takipsizlikle sonuçlandı." diye konuştu.
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