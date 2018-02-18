Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer olan ve gösterdiği performansla dikkat çeken Adriano'ya Çin kulüpleri talip oldu.

Fanatik'in haberine göre transfer dönemi devam eden Çin'de kulüpler, menajerler aracılığıyla Brezilyalı yıldıza yıllık 7 milyon euro'luk teklif sundu.

Beşiktaş'a da 5 milyon euro bonservis bedeli önerilirken ne külübün ve de Adriano'nun transfere sıcak bakmadığı belirtildi.

Beşiktaş'tan yılda 1.8 milyon euro kazanan Adriano, ailesinin Türkiye'de mutlu olması, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yakalanan başarı nedenleriyle takımdan ayrılmayı düşünmüyor.