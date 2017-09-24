Beşiktaşlı futbolcular Tolgay Arslan ve Ryan Babel tartıştı!

Beşiktaş'ta maçın sonlarına doğru artan stres futbolcuların kendi aralarında tartışma yaşamalarına da neden oldu... Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar’da bir pozisyon sonrası Tolgay ve Babel birbirlerini üzerine yürüdü. Ağız ağıza gelen ikilinin sözlü tartışması kısa sürdü.

Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden Babel, “Derbinin bu hale gelmesinin sebebini herkes biliyor. Ancak bir şey söyleyerek başımı belaya sokmak istemiyorum. Kesinlikle gergin bir maçtı. Başlangıçtan itibaren futbolumuzu oynamakta zorlandık. Gereksiz olaylardan dolayı oyun çok durdu” dedi.

Tolgay Arslan

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