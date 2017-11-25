Son Dakika: Beşiktaş'ta Pepe sakatlandı!

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Pepe, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı ve 11'den çıkarıldı. Maç kadrosundan çıkarılmayan Portekizli futbolcu yedek kulübesinde yer alıyor. Beşiktaş'ta Pepe yerine Necip Uysal forma giyiyor.

Pepe

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