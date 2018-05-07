AA'da yer alan habere göre Beşiktaşlı taraftarlar, maçın ilk yarısı boyunca Fenerbahçe ve teknik direktörü Aykut Kocaman'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören aleyhine tezahürat yaptı.

Fenerbahçe ve Kocaman'a yönelik küfürlü tezahüratlar yapan siyah-beyazlılar, zaman zaman Galatasaray ve Ankaragücü aleyhine de tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, ikinci yarıda ise takımlarına destek verdi.