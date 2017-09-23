Beyaz et sektörü büyüdü, mısır üretimi yüzde 81 arttı

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Torbalı'nın Türkiye'de diğer mısır yetiştirilen alanlara göre bazı avantajları olduğunu vurgulayan Girgin, "Torbalı'da mısırın en önemli özelliği ülke bazında en erkenci hasadın burada başlamasıdır. Kalite anlamında da yüksek bir seviye yakalanmıştır. Dekar başına verimde de diğer bölgelere yüksek bir seviye yakaladık" diye konuştu.