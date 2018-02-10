Beyazıt Öztürk, sunuculuğunu yaptığı programda Tarkan'ı taklit etti. Ünlü şovmen, Instagram hesabından yayınladığı bir videoyla baba olacağını duyuran Tarkan’a göndermede bulundu.

Beyaz'ın, "Bir süredir çok konuşuluyor. Herkes bana soruyor, cevap veremiyorum. Bugün burada ilk defa açıklayacağım. Baba olamıyorum çünlkü sevgilim yok. Dolayısıyla torunum da olmuyor" şeklindeki sözleri, hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri kahkahaya boğdu.

on Feb 8, 2018 at 5:51am PST