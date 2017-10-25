Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek: Beykoz’da mülkiyetin yüzde 90'ı çözüldü

Cihan Karaahmetoğlu www.haberturk.com İstanbul’un Beykoz ilçesi, sit alanı içerisinde kaldığı için imar planlarının güçlükle yapıldığı bir yer. Burada yaşayan vatandaşların geçmişte en büyük talebi mülkiyet hakkı iken, çıkan 2B yasası sonrası bu talep yerini büyük ölçüde imar iznine bırakmış durumda. Konuyla ilgili "Beykoz’da mülkiyetin yüzde 90'ı çözüldü." diyen Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, vatandaşların merak ettiği konulara açıklık getirdi. "BEYKOZ’DA İMAR PLANI YAPMAK ZORDUR" Beykozlu vatandaşların uzun süredir beklediği imar izinleri için, Beykoz'da imar planı yapmanın zor olduğunu vurgulayan başkan Çelikbilek, " İstanbul'da hudutlarının büyük çoğunluğu sit alanı olan iki tane ilçe var. Birisi Beykoz, diğeri Sarıyer. Diğer belediyelerin imar planı yaparken işleri kolaydır. Bazı bölgelerimizde planlarımızı doğrudan doğruya İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapar.



Beykoz'da 'Ön Görünüm Etkilenme', 'Geri Görünüm Etkilenme' isimlerinde ya da 3194 köy alanlarını kapsayan yasa gibi imar planlarını yaparken zorlandığı kıstaslar vardır." dedi. "2B YASASI İLE MİLLİ EMLAK'TAN GELEN ARAZİLERİN SATIŞI GÜNDEME GELDİ" Başkan Çelikbilek, vatandaşların 2B yasası sonrası mülkiyet edinme haklarının verildiğini söylerek 2B yasasının onaylanması sonrasındaki süreci şu sözlerle anlattı: "2009 yılında vatandaşlarımızın taleplerini inceledik. Yapılan anketlerde vatandaşın birinci talebi mülkiyet. İkinci talebi imar. Diğer talepleri işsizlik ve eğitimdi. Hükümetimiz 2B ile ilgili yasa çıkardı. Bu yasa Türkiye'nin her tarafında 2B arazilerinin vatandaşa satışı ile ilgiliydi. Bu satışı Milli Emlak yapacaktı. Ancak kanun içerisinde belediyelere bir takım imkanların verildiğini gördük. Bunların başında 2B alanlarının proje alanı olarak ilan edilmesi yer alıyordu. Çevre Bakanlığı'ndan alınacak izinler sonrasında Milli Emlak’tan tapuların alınması ve belediyeler tarafınan doğrudan doğruya satışı gündeme gelmişti. Ancak bu çok zor bir olaydı. Biz bunu üstlendik."

"MİLLİ EMLAK’TAN GELEN YERLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNU SATTIK" Çelikbilek, 'Beykozlu vatandaşların, belediyenin arsalarımızda gözü var imajı olmasını istemedik' diyerek, Milli Emlak'tan gelen yerlerin büyük çoğunluğunu sattıklarını şu sözlerle anlattı: "Beykoz'da bize Milli Emlak'tan gelen yerlerin büyük çoğunluğunu sattık. Aynı mahallede ihtilaflı olan yerler var. Beykoz'da bir metrekare yerin bile sahipsiz kalmamasını ümit ediyorum. Bazı kötü niyetli kişiler ya da bilgisiz kişiler bu yerleri vatandaşa satmayacağımızı dile getiriyorlar. Halbuki yasa iki şekilde satmamızı ifade ediyor. Birincisi kadastral parsel, ikincisi imar parseli olarak satmamızı öngörüyor."



"TAPU VERECEĞİMİZ YERLER AZALDI" "Beykoz'da tapu vereceğiniz yerler neresi?" sorusuna 'elimizde 2B arazisi de kalmadı' diyen Çelikbilek, Yenimahalle ve Çavuşbaşı'ndaki yerler hakkında bilgi verdi. Çelikbilek, "Tapu vereceğimiz yer de kalmadı doğrusu. Elimizde çok az 2B var. Şu anda mülkiyetlendireceğimiz arsamız çok az. Yenimahalle'de bir kısım yerler var. Biz 20 bine yakın 2B arsalarını, 4B arsalarını ve vakıf araslarımızı dikkate aldığınızda Beykoz'da mülkiyet lafı edilmiyor. 2009 'un ilk yıllarında vatandaşımızın arzusu sadece mülkiyetti. Bugün ise, 2019 yılında hiçbir vatandaşımızın mülkiyet sorunu yaşamayacağını söyleyebiliriz. Yenimahalle ve Çavuşbaşı gibi havza alanında kalan yerlerle ilgili konunun da önümüzdeki yıl sonuna kadar adını koyacağız." dedi. "ŞU ANDA YÜZDE 80 MÜLKİYET SORUNU YOK" Konuşmasını 'Beykoz'da mülkiyet sorunu kalmayacak' diye sürdüren Çelikbilek, "Beykozlu uzun yıllar beklediği hem mülkiyetli hem planlı döneme bu dönemin sonuna kadar yüzde 95 oranında kavuşmuş olacaktır. Yüzde 80 mülkiyet sorunu yok. Yüzde 10 çalışmalar devam ediyor. Diğer kalanlar da mahkemelik v.b. sorunlar var." dedi.

Başkan Yardımcısı Dr.Mimar Eyüp Salih Elmas, mülkiyetin Beykoz'da yüzde 90'ının çözüldüğünü, kalan yerlerin orman arazisi ya da çeşitli mahkemelik durumlarının olduğunu dile getirdi. Eyüp Salih Elmas, konuşmasını "İmarla alakalı mülkiyet sorununun Beykoz'un yerleşik alanı (kent içi) diyebileceğimiz yoğun yerleşmenin olduğu yerlerde 2018 yılı sonu itibariyle yüzde 100 bitecektir." anlattı.