Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek: Beykoz’da mülkiyetin yüzde 90'ı çözüldü

İstanbul’un Beykoz ilçesi, sit alanı içerisinde kaldığı için imar planlarının güçlükle yapıldığı bir yer. Burada yaşayan vatandaşların geçmişte en büyük talebi mülkiyet hakkı iken, çıkan 2B yasası sonrası bu talep yerini büyük ölçüde imar iznine bırakmış durumda. Konuyla ilgili "Beykoz’da mülkiyetin yüzde 90'ı çözüldü." diyen Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, vatandaşların merak ettiği konulara açıklık getirdi.
"BEYKOZ’DA İMAR PLANI YAPMAK ZORDUR"
Beykozlu vatandaşların uzun süredir beklediği imar izinleri için, Beykoz'da imar planı yapmanın zor olduğunu vurgulayan başkan Çelikbilek, " İstanbul'da hudutlarının büyük çoğunluğu sit alanı olan iki tane ilçe var. Birisi Beykoz, diğeri Sarıyer. Diğer belediyelerin imar planı yaparken işleri kolaydır. Bazı bölgelerimizde planlarımızı doğrudan doğruya İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapar.
Beykoz'da 'Ön Görünüm Etkilenme', 'Geri Görünüm Etkilenme' isimlerinde ya da 3194 köy alanlarını kapsayan yasa gibi imar planlarını yaparken zorlandığı kıstaslar vardır." dedi.
"2B YASASI İLE MİLLİ EMLAK'TAN GELEN ARAZİLERİN SATIŞI GÜNDEME GELDİ"
Başkan Çelikbilek, vatandaşların 2B yasası sonrası mülkiyet edinme haklarının verildiğini söylerek 2B yasasının onaylanması sonrasındaki süreci şu sözlerle anlattı:
"2009 yılında vatandaşlarımızın taleplerini inceledik. Yapılan anketlerde vatandaşın birinci talebi mülkiyet. İkinci talebi imar. Diğer talepleri işsizlik ve eğitimdi. Hükümetimiz 2B ile ilgili yasa çıkardı. Bu yasa Türkiye'nin her tarafında 2B arazilerinin vatandaşa satışı ile ilgiliydi. Bu satışı Milli Emlak yapacaktı. Ancak kanun içerisinde belediyelere bir takım imkanların verildiğini gördük. Bunların başında 2B alanlarının proje alanı olarak ilan edilmesi yer alıyordu. Çevre Bakanlığı'ndan alınacak izinler sonrasında Milli Emlak’tan tapuların alınması ve belediyeler tarafınan doğrudan doğruya satışı gündeme gelmişti. Ancak bu çok zor bir olaydı. Biz bunu üstlendik."
"MİLLİ EMLAK’TAN GELEN YERLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNU SATTIK"
Çelikbilek, 'Beykozlu vatandaşların, belediyenin arsalarımızda gözü var imajı olmasını istemedik' diyerek, Milli Emlak'tan gelen yerlerin büyük çoğunluğunu sattıklarını şu sözlerle anlattı:
"Beykoz'da bize Milli Emlak'tan gelen yerlerin büyük çoğunluğunu sattık. Aynı mahallede ihtilaflı olan yerler var. Beykoz'da bir metrekare yerin bile sahipsiz kalmamasını ümit ediyorum. Bazı kötü niyetli kişiler ya da bilgisiz kişiler bu yerleri vatandaşa satmayacağımızı dile getiriyorlar. Halbuki yasa iki şekilde satmamızı ifade ediyor. Birincisi kadastral parsel, ikincisi imar parseli olarak satmamızı öngörüyor."
"TAPU VERECEĞİMİZ YERLER AZALDI"
"Beykoz'da tapu vereceğiniz yerler neresi?" sorusuna 'elimizde 2B arazisi de kalmadı' diyen Çelikbilek, Yenimahalle ve Çavuşbaşı'ndaki yerler hakkında bilgi verdi.
Çelikbilek, "Tapu vereceğimiz yer de kalmadı doğrusu. Elimizde çok az 2B var. Şu anda mülkiyetlendireceğimiz arsamız çok az. Yenimahalle'de bir kısım yerler var. Biz 20 bine yakın 2B arsalarını, 4B arsalarını ve vakıf araslarımızı dikkate aldığınızda Beykoz'da mülkiyet lafı edilmiyor. 2009 'un ilk yıllarında vatandaşımızın arzusu sadece mülkiyetti. Bugün ise, 2019 yılında hiçbir vatandaşımızın mülkiyet sorunu yaşamayacağını söyleyebiliriz. Yenimahalle ve Çavuşbaşı gibi havza alanında kalan yerlerle ilgili konunun da önümüzdeki yıl sonuna kadar adını koyacağız." dedi.
"ŞU ANDA YÜZDE 80 MÜLKİYET SORUNU YOK"
Konuşmasını 'Beykoz'da mülkiyet sorunu kalmayacak' diye sürdüren Çelikbilek, "Beykozlu uzun yıllar beklediği hem mülkiyetli hem planlı döneme bu dönemin sonuna kadar yüzde 95 oranında kavuşmuş olacaktır. Yüzde 80 mülkiyet sorunu yok. Yüzde 10 çalışmalar devam ediyor. Diğer kalanlar da mahkemelik v.b. sorunlar var." dedi.
"KENTSEL DÖNÜŞÜM YERİNE YERİNDE DÖNÜŞÜM"
'Beykoz'da kentsel dönüşüm olacak mı?' sorusuna vatandaşların böyle bir talebinin olmadığı yanıtını veren Çelikbilek, "Beykoz'da vatandaşlarımızın belli bir hassasiyetleri var. Kentsel dönüşüm zor bir olaydır. Kötü değildir. Ancak, Beykoz Belediyesi olarak kentsel dönüşüm yerine, yerinde dönüşüm tabirini kullanıyoruz. Hiç kimseyi zorla yerinden kaldırmadan, onlarla anlaşarak o bölgeyi çözüme kavuşturmak istiyoruz. Vatandaşların, Belediyenin arazilerimizde gözü vardır, şeklinde düşünmesini istemiyoruz.
"VATANDAŞIMIZ EN İYİ KARARI KENDİSİ VERİR"
Biz, kentsel dönüşüm sözü ve uygulaması yerine (kendileri yapmazlarsa) vatandaşın isteğini karşılayacağız. Yerlerinde durmaları halinde ellerindeki gayrimenkulün değerinin çok bir şey ifade etmeyeceğini vatandaşlarımızda biliyordur. Ellerindekini iyileştirmeleri sonrası daha da iyi gayrimenkullere kavuşacaklardır. Bizim zorlamamıza gerek yok. Vatandaşımız burada çıkarını bilecektir. Vatandaşımız o bölgede imar açıldıktan sonra en iyi kararı kendisi verir." açıklamasında bulundu.
"TOKİ, VATANDAŞ İSTEMEDİĞİ SÜRECE BEYKOZ'A GELMEYECEK"
Beykoz'da TOKİ binalarını görecek miyiz? sorusuna yine vatandaşların telebi olursa izin vereceklerini söyleyen başkan Çelikbilek,
"TOKİ'nin Beykoz'a zorla girecek hali yok. Talep olursa girerler. Bizler TOKİ'yi Beykoz bölgesine vatandaşlar rıza göstermediği sürece sokmayacağız. Belediye olarak bir talepte bulunmayacağız." dedi.
"BELEDİYE OLARAK KONUT ÇALIŞMALARIMIZ VAR"
Beykoz'a yakın zamanda en az 4 bin konut yapılacağını söyleyen Çelikbilek konut sıkıntısına açıklık getirdi.
Çelikbilek, "Konutla ilgili sıkıntıları çözmek için adımlar atıyoruz. Ama belediyemizin kendi arazisi az, Milli Emlak'tan alabildiğimiz yerler var. Belediye olarak lüks konut yapmaktan yana değiliz. Toplu konut ya da sosyal konut yapmak istiyoruz. Bazı arazilerimizi Büyükşehir’e vererek arazi takası yaptık. Tokatköy'de 87 dönüm olan bir alanda tapu dağıttık. Tokatköy'de 500 ile 1000 arası konut çıkacak olan bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Çubuklu'da Kiptaş ve bizim ortaklığımızda 1500- 2000 arasında bir konutun çıkacağı bir çalışmamız var.
Bütün bunlar Beykoz'da 4-5 bin konutu gündeme getirecek, vatandaşa bir güven gelecektir. İsterseniz toplu konut deyin, isterseniz yerinde dönüşüm deyin vatandaşın o konulara ilgisi artacaktır." dedi.
"RÜZGARLIBAHÇE DAVASI’NDA SONA GELİNDİ"
En az 30 yıldır süren Rüzgarlıbahçe mahallesi davasındaki son durumu ise başkan Çelikbilek şu sözlerle anlattı:
Çelikbilek, "Bu bölge bizim çok eski bir bölgemiz. Buranın bir kısmında ‘Orman vasfı’ var. Bize bir kısmını 1987 yılında devrettiler. Biz de vatandaşlara, 2981 sayılı Kanun ile Tapu Tahsis Belgesi olarak verdik. Bu arada Arif Yüksel bey, bu arazilerin kendisine ait olduğunu iddia ederek uzun süren bir dava açtı. Bu dava kendisi vefat edene kadar sürdü. Son durumda mahkeme buranın kimin olabileceğine karar verdi. Bu karar bir üst mahkemede devam ediyor.
"MAHKEME BİTTİKTEN SONRA MİLLİ EMLAK’TAN SATIŞINI TALEP EDECEĞİZ"
Büyük ihtimalle vatandaşın lehine olmak üzere karar alacaklardır. Umarım sonuçlanır. Çünkü, biz de oralarla ilgili çalışmalar yapamıyoruz. Mülkiyet hakları verilmediği için imar planlarını yapsanız uygulama şansınız olmuyor. Burası da 2B olarak adlandırılıp Beykoz Belediye'sine devir yapılmadığı için, vatandaşa satışını gerçekleştiremiyoruz. Vatandaşın beklediği mülkiyet edinme hakkını bir türlü sağlayamadık. Mahkeme bittikten sonra buranın Milli Emlak'tan devrini talep edeceğiz.
Başkan Yardımcısı Dr.Mimar Eyüp Salih Elmas, konuyla ilgili, “Yargıtay'da karar kesinleşti. Burada yaklaşık 85 tane müdahil var. 25 tanesi de karar düzeltmek için müdahil oldu. Tapu netleştikten sonra 2B vasfında proje alanı olarak tescillenecek. Ondan sonra da vatandaşa satışı gündeme gelecek. Böylece en az 30 yılı aşan Rüzgarlıbahçe halkının ümit ettiği o sonucu almış olacağız. Rüzgarlıbahçe davası 88 yılında açılmış bir davadır.
"MAHKEME: BURASI 2B VASFINDADIR"
Mahkemede iki konu vardı. Araziler Arif Yüksel'in mi yoksa oradaki vatandaşların mı? Buna ‘Mülkiyet davası’ diyoruz. Bir de’ 2B davası’ vardı. 2B ile alakalı Kadastro Mahkemesi’nin kararı netleşti. Burası 2B vasfındadır. Mülkiyet konusu Kadastro Mahkemesi’nin konusu değildir. Mülkiyet konusu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde devam ediyor. Aslında hukuki anlamda mahkemenin konusu olmayan bir konuda 28 yıl beklenilmiş oldu. Yerel mahkemenin ve üst mahkemenin kararları net. 2B'den çıkması gerekiyor ki tarafların hepsi malik sıfatını kazansın. Şu anda bölgenin imar kararları var. Mülkiyet oluştuktan sonra imar kararlarına göre uygulama yürütülebilir.” açıklamasında bulundu.
BEYKOZ’A METRO MÜJDESİ
Kanuni Sultan Süleyman Kent Ormanı ve Riva kanal projelerin devam ettiğini söyleyen başkan Çelikbilek, "Beykoz'a metro gelecek mi?" sorusuna da "Büyükşehir'in metro ile ilgili projesi var. Projelendirilmesi yapılıyor." açıklamasında bulundu.