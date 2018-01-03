Big Brother yarışmasının ün kazandırdığı Josie Gibson, dün yaptığı Instagram paylaşımıyla sevenlerini üzdü.



Genç kadının anlatımına göre; 32 yaşındaki Josie, gece dışarı çıktıktan sonra biri kadın iki arkadaşıyla taksiye bindi. Evine bırakmak için taksiye aldıkları boksör, Josie’nin arkadaşı Demi’ye cinsel tacizde bulununca, iki kadın tepki gösterdi. Adamı taksiden bindirmeye çalışan ikili, yumruklu saldırıya uğradı.



Josie, taksiden zar zor kaçtıklarını da ifade etti.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin beğendiği Instagram paylaşımında kendisinin, saldırıya uğrayan arkadaşının ve saldırgan boksörün fotoğraflarını paylaştı. Pek çok kişi, adama yorumlarında sert tepki gösterdi.



Josie Gibson