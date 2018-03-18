Bige Önal, HT Magazin'den Arif Hür'ün sorularını yanıtladı.
Genç kuşağın hem yeteneğiyle hem de güzelliğiyle dikkat çeken oyuncularından Bige Önal, 25 Mart’ta SHOW TV ekranında seyirciyle buluşacak olan ‘Tehlikeli Karım’ dizisinde Gonca Vuslateri ve Seçkin Özdemir’le başrolü paylaşıyor.
Evli bir çiftin aşkla başlayan ilişkilerinin hayatın kendilerine yüklediği telaşla değişimini konu edinen dizide, hırslı ve aşkı için her şeyi göze alabilen Seda Çelik karakterine hayat verecek olan Önal’la buluşup ‘Tehlikeli Karım’dan özel hayatına kadar pek çok konuda konuştuk...
‘SEYİRCİYİ FAZLASIYLA ŞAŞIRTACAĞIZ’
‘Tehlikeli Karım’ önümüzdeki pazar ilk bölümüyle ekrana gelecek. Size “Bu projede varım” dedirten ne oldu?
Dizinin hikâyesi beni fazlasıyla cezbetti. Daha önce karşılaşmadığım türde, değişik bir hikâyesi var. Kurgusu da farklı. Çarklar her bölümde ayrı dönecek, dinamizmi olan bir proje olması da iyi geldi. Seyirciyi fazlasıyla şaşırtacağız
Dizide canlandırdığınız Seda Çelik nasıl biri?
Seda, bu yaşına gelene kadar pek çok ağır olay yaşamış biri. Evlatlık alınması hayatını büyük ölçüde değiştirmiş. Hayatın içinde yaşadığı zorluklar sonrası biraz duyarsız bir kılığa bürünmüş. Aynı zamanda korkusuz ve cesur biri. Bir insana rahatlıkla zarar verebilir mesela. Oldukça duyarsız olmasının yanı sıra, evli birine âşık olmasından mötürü de seyircinin gözüne batacak özelliklere sahip olduğu kanaatindeyim. Ancak ilerleyen bölümlerde Seda’ya hak vereceklerdir. Kötülüğüyle dikkat çekecek gibi duruyor.
Seda’nın en çok hangi yönünü sevdiniz?
Seda’nın küçükken yaşadığı şeylerden ötürü yaralı oluşunu sevdim. Üvey annesinin kendisine karşı sergilediği tavırlar da Seda’yı fazla etkilemiş. Ama unutmayın bazen yaranın içinde çiçek bile yetiştirebilirsiniz. Seda, şimdilik içine kapanık ve kabuğuna çekilmiş durumda ancak ilerleyen haftalarda bize neler göstereceğini izleyip göreceğiz.
'ALDATILMIŞ AMA GÜÇLÜ BİR KADIN GÖRECEKLER’
Dizide aldatılmış bir kadının başına gelenler işlenecek. Nasıl bir aldatılmış kadın profili çizilecek?
Bugüne kadar çekilen dizilerde aldatılan kadınların mağduriyeti işlendi. Ancak ‘Tehlikeli Karım’da tam tersi bir durum söz konusu. Seyirciler bu defa, aldatılmış ama güçlü bir kadın görecekler. Gonca Vuslateri’nin canlandırdığı Derin karakteri belki aldatılıyor ama güçlü bir kadın imajı var. Boyun eğmiyor, mücadele etmesi de gayet güzel!
Genelde aldatılan kadınların pek güçlü olamadığını görüyoruz. Neden?
Kadınlar hassas oldukları ve en can alıcı duygularından vuruldukları için güçsüz kalıyorlar. Bir kadının kalbini açtığı bir insan tarafından aldatılması sonucu toparlanması da zor oluyor. Bu noktada kadınlarda mantık devreye zor giriyor.
‘ALPER, İKİ AKILLI KADININ ARASINDA SAVRULUYOR’
Erkekler biraz mantıksız mı?
Erkeklerin âşık olduğu zaman gözleri kararıyor ama kadınlar yeri geldiğinde duygularını frenleyip mantıklı hareket edebiliyor. ‘Tehlikeli Karım’dan örnek verecek olursam, iki akıllı kadın Derin ile Seda’nın arasında kalan Alper savrulup duruyor. Seda ile Derin, Alper’le kedinin fareyle oynaması gibi oynuyor.
'Aras bana güven veriyor’
Aşkı nasıl tanımlarsınız?
Ev gibi bir şey benim için aşk. Huzur olarak tanımlayabilirim.
Aras Bulut İynemli’yle birliktesiniz. İlişkiniz nasıl gidiyor?
Aras bana fazlasıyla güven veriyor ve destek oluyor. Onun yanında kendimi huzurlu hissediyorum. Bu, çok kıymetli.
‘Mutluluğun sırrı sevgiyle büyütülmek’
Günümüzde insan ilişkilerinin evrildiği noktayı nasıl yorumlarsınız?
İnsanlık şu an çıkmazda. Herkes birbirine karşı tahammülsüz. İnsanlar kendine dönük ve bencil. Bencil olunmasına karşın birey olunamıyor. Toplumda sevgisizlik hâkim. Sevgi olsa tahammül de devreye girer. Fakir zenginden, araç sürücüsü yayadan nefret ediyor. En önemli şey, bu dünyada mutlu olmanın sırlarından biri çocukken sevgiyle büyütülmek. Teknoloji de ilişkileri biraz baltalıyor. İnsanların nefret kusabileceği pek çok sosyal platform var.
‘Beni zorlayacak senaryolara açığım’
‘Martıların Efendisi’ filmiyle adınızdan söz ettirdiniz. Sinemaya yönelik yeni projeleriniz olacak mı?
Sinemanın tadı hiçbir şeye benzemiyor. Şu an senaryo okuyorum ancak netleşmiş bir şey yok. ‘Martıların Efendisi’ benim için güzel bir deneyim oldu.
Ne tür senaryolar sizi cezbeder?
Beni zorlayacak her türlü senaryoya açığım. Açıkçası bağımsız filmler beni biraz zorlar, o yüzden ağırlıklı tercihim olabilirler. Bir de şu var, komediye açığım ama bu tür bana zor geliyor.
‘Hırs hususunda kendimle yarışırım’
Günlük hayatınızda nasıl birisiniz?
Neşeli ve duygusalım. Adaletsizliğe, haksızlığa ve hayvanlara karşı yapılan şiddete ciddi bir zaafım var.
Peki hırslı mısınız?
Hırslı olmak kişinin hem hayatına hem de işine yarayan bir şey. Ancak kişi ne kendisine ne de başkasına zarar vermeli. Hırs hususunda kendimle yarışırım, gözüm dönmez.
AFİŞİ ÇIKTI
Bige Önal’ın Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ’la kamera karşısına geçtiği ‘Tehlikeli Karım’ın afişi de çıktı.
“Ölüm bizi ayırana dek asla ayrılmayacağız!” sloganlı dizi, evli bir çiftin aşkla başlayan ilişkilerinin değişimini kara mizah üçgeninde ekrana taşıyacak.
'TEHLİKELİ KARIM' TANITIMI:
Tehlikeli Karım 25 Mart Pazar saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!
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