Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yeni sezon öncesinde transferlerle ilgili açıklamalar yaptı. DHA'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulübün transfer listesinde yer alan 12 oyuncudan birinin de Feyenoordlu Bilal Başaçıkoğlu olduğunu belirten başkan Erol Bedir, "Biz söylemekten bıktık ama, menajerlerin yönlendirmeleriyle hareket eden birileri yazmaktan ve yakıştırmaktan hala bıkmadı. Üzerine basa basa söylüyorum; bizim yerli ve yabancı oyuncu konusunda 2 orta saha, 2'de kanat oyuncusu olmak üzere 4 futbolcu planlamamız var." ifadelerini kullandı.

TRANSFERLER, SAĞLAM'IN ONAYIYLA

Marius Sumudica'nın ardından göreve getirilen Ertuğrul Sağlam'ın transferlerde onayı bulunduğunu vurgulayan Bedir, "Transfer havuzumuzda da teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın da onay verdiği 12 oyuncu bulunuyor. Bilal'de bu havuzda yer alan, geçtiğimiz sezondan beri görüşmeler yaptığımız genç ve yetenekli bir futbolcu. Kendisi ile prensipte anlaştık. Ancak, kulübü ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu görüşme netleşmeden Bilal Başacıkoğlu'nun transferi tamam diyemeyiz'' açıklamasını yaptı.