Bilecik Devlet Hastanesi mescidinde namaz kılarken telefonunu şarj eden bir kişi, kullandığı elektrik için bir not ve 2 lira bıraktı.



Mescide gelerek namaz kılan ve bu sürede bataryası biten telefonunu prize takarak şarj eden kişi, "Bu para telefonu doldurduğum şarj parası." notuyla 2 lira bıraktı. Bunu gören hastane yönetimi üzerinde not ve para ile "Hastanemiz bayan mescidinde duyarlı bir vatandaşımız tarafından telefonunu şarj ettiği ve bunun bir bedeli olduğunu düşünerek bir not ile birlikte 2 lira bırakılmıştır. Kim olduğu tespit edilemeyen kişiye duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederiz." açıklamasının bulunduğu yazıyı çerçeveletip hastane girişine asarak teşekkür etti.

