BİM, yayınladığı aktüel ürünler katalogunda, Steelseries Rival 110 oyuncu mouse'unu yer verdi! Piyasa değeri 170-199 TL arasında değişen ürünü, 139 TL fiyat etiketiyle satışa sunacak olan BİM, böylelikle oyuncuları da unutmamış oldu.

Stoklarla sınırlı olan Steelseries Rival 110, 22 Haziran günü BİM marketlerde raflarda yer bulacak. BİM'in 22 Haziran'da satışa sunacağı tek teknoloji ürünü oyuncu mouse'u değil. Bir akıllı saat ve Hometech HT8C tablet de yine BİM'in aynı tarihte piyasaya süreceği ürünler arasında bulunuyor.

Steelseries Rival 110 teknik özellikleri:

Sensör Adı: SteelSeries TrueMove1

Sensör Tipi: Optik

CPI: 200 - 7200

IPS: 240, SteelSeries QCK yüzeylerde

İvmelenme: 30g

Yenileme Oranı: 1ms

Donanımsal ivmelenme: Yok (Sıfır Donanımsal İvmelenme)

Yükseklik: 156 mm

Genişlik: 463 mm

Derinlik: 42 mm

Kablo uzunluğu: 1.8 m

Tuş Sayısı: 6

Tuş Tipi: 30 milyon tıklamaya dayanıklı mekanik tuş

Aydınlatma: RGB Aydınlatma

Ağırlık: 87.5g

Uzunluk: 120.6mm

Genişlik: 58mm (ön), 57mm (orta), 68 (arka)

Yükseklik: 38.12mm

Kablo Uzunluğu: 2m

Uyumluluk: Windows, Mac, Linux (USB girişi gerektirir)