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Dünyanın en ilginç ve sıra dışı mantar türü olan bu bitkiye halk dilinde şeytanın parmağı deniyor. Parlak kırmızı renklerdeki mantar türü, uzaylı bir canavara da banzetiliyor. Avustralya ve Avrupa ormanlarında da görülebilien şeytanın parmağı üstündeki jel madde sayesinde etrafa kötü bir koku saçıyor, fakat bu koku sinek ve böcekleri kendine çekiyor.