Mutfakta sıklıkla tükettiğimiz bu meyvelerin toplanmadan önceki hallerini merak ettiniz mi?
Dalında kaju fıstığı
Dalında brokoli
Dalında ananas
Dalında nohut
Kinoa
Tarçın
Dalında yer fıstığı
Kuşkonmaz
Hasat öncesi hurma
Hasat zamanı hurma
Hasat sonrası hurma
Dalında tane karabiber
Dalında brüksel lahanası
Hasat öncesi kapari
Hasat zamanı kapari
Sofralarda kapari
Hasat öncesi kakule
Hasat sonrası kakule
Dalındayken enginar
Sofralarda enginar
Hasat öncesi papaya
Hasat zamanı papaya
Hasat sonrası papaya
Hasat öncesi zerdeçal
Sofralarda zerdeçal
Hasat öncesi zencefil
Hasat sonrası zencefil
Hasat öncesi pirinç
Hasat sonrası pirinç
Hasat öncesi hurma
Dalında hurma
Acı olmasıyla bilinen wasabi
Dalından koparılmış wasabi
Sofralardaki wasabi
Hasat öncesi ejderha meyvesi
Hasat sonrası ejderha meyvesi
Hasat öncesi çay
Hasat sonrası çay
Yeni koparılmış muskat
Kurutulmuş muskat
ORMANA EVRİLEN ÇİLEK HAYRETE DÜŞÜRDÜ
Bu meyve ve sebzeleri 40 yıllık çiftçi görse bile şaşırabilir. İşte evde beklettikçe çiçek açan, farklı yerlerden yeşeren, hiç beklenmedik yerden tomurcuk çıkaran tuhaf sebze ve meyveler...
BU SEBZELERİ DAHA ÖNCE GÖRDÜNÜZ MÜ?
Hala meyvesi
Mucize meyve
Tamarillo
Çikolata meyvesi
Meksika salatalığı
Biriba
Sapodilla
Ekmek ağacı
Havyar limon
Cupuaçu
Çikolata sarmaşığı
AKILLARA DURGUNLUK VEREN AVLANMA YÖNTEMİ
Clathrus archeri olarak bilinen ve Avustralya'da yetişen bu mantar, uzaylı filmlerindeki canavarları andırıyor ve korkunç görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Dünyanın en ilginç ve sıra dışı mantar türü olan bu bitkiye halk dilinde şeytanın parmağı deniyor. Parlak kırmızı renklerdeki mantar türü, uzaylı bir canavara da banzetiliyor. Avustralya ve Avrupa ormanlarında da görülebilien şeytanın parmağı üstündeki jel madde sayesinde etrafa kötü bir koku saçıyor, fakat bu koku sinek ve böcekleri kendine çekiyor.
Böylece beslenmeye gelen minik yaratıklar, mantarların üremelerine katkıda bulunuyorlar. İşte şeytanın parmağı mantarının kare kare büyüme anları...
İşte dünyanın en tuhaf ve uzak durulması gereken bitkileri...
Ölü Adamın Parmakları
Xylaria polymorpha, (ölü adamın parmakları) olarak bilinen bir mantar türü. Nadir bulunan bu mantar türü görüntüsüyle herkesi ürkütüyor.
Hydnora Africana
Bu kadar bitki arasında en korkutucu olanı, pirananın bitki versiyonu olan bu etobur bitki muhtemelen... Aynı zamanda kendisi büyük bir parazit. Fotosentesez yapmıyor, yanındaki bitkilerden mineral çalıyor.
Podostroma Cornu-damae
Japonya topraklarında yetişen ölümcül kırmızı mantarlar, bilimsel adıyla "Podostroma Cornu-damae."
Kanayan Diş Mantarı (Bleeding Tooth Fungus)
"Yenilmez" olarak sınıflandırılmış bu bitki, "Şeytanın dişi", "çilek ve krema" olarak da isimlendirilebilen bu mantar türünün görünüşü oldukça ilginç.Üstünde gördüğünüz kırmızı kan gibi sıvılar da bir tür antibakteriyel savunma mekanizması.
Aristolochia Salvadorensis
Kanlı bir kuru kafaya benzeyen "Aristolochia Salvadorensis" bitkisi korkunç olduğu kadar da zehirli.Böcek yemesiyle bilinen suibriğigiller kimi zaman küçük kuşları, kurbağaları ya da sürüngenleri yiyebilir.
Böcek yemesiyle bilinen suibriğigiller kimi zaman küçük kuşları, kurbağaları ya da sürüngenleri yiyebilir.
Clathrus archeri mantarı için kısaca ahtapot boynuzu da deniyor.
Aslanağzının tohum kapsülleri kuruduğunda ortaya böyle kuru kafaya benzer bir görüntü çıkıyor.
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