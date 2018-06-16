SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...

16.06.2018 - 04:52 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bu meyve ve sebzelerin dalındaki sizi çok şaşırtacak! İşte meyve ve sebzelerin toplanmadan önceki halleri...

  • 1 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    1 | 87

    Mutfakta sıklıkla tükettiğimiz bu meyvelerin toplanmadan önceki hallerini merak ettiniz mi?

    Dalında kaju fıstığı

  • 2 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    2 | 87

    Dalında brokoli

  • 3 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    3 | 87

    Dalında ananas

  • 4 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    4 | 87

    Dalında nohut

  • 5 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    5 | 87

    Kinoa

  • 6 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    6 | 87

    Tarçın

  • 7 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    7 | 87

    Dalında yer fıstığı

  • 8 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    8 | 87

    Kuşkonmaz

  • 9 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    9 | 87

    Hasat öncesi hurma

  • 10 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    10 | 87

    Hasat zamanı hurma

  • 11 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    11 | 87

    Hasat sonrası hurma

  • 12 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    12 | 87

    Dalında tane karabiber

  • 13 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    13 | 87

    Dalında brüksel lahanası

  • 14 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    14 | 87

    Hasat öncesi kapari

  • 15 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    15 | 87

    Hasat zamanı kapari

  • 16 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    16 | 87

    Sofralarda kapari

  • 17 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    17 | 87

    Hasat öncesi kakule

  • 18 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    18 | 87

    Hasat sonrası kakule

  • 19 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    19 | 87

    Dalındayken enginar

  • 20 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    20 | 87

    Sofralarda enginar

  • 21 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    21 | 87

    Hasat öncesi papaya

  • 22 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    22 | 87

    Hasat zamanı papaya

  • 23 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    23 | 87

    Hasat sonrası papaya

  • 24 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    24 | 87

    Hasat öncesi zerdeçal

  • 25 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    25 | 87
  • 26 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    26 | 87

    Sofralarda zerdeçal

  • 27 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    27 | 87

    Hasat öncesi zencefil

  • 28 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    28 | 87

    Hasat sonrası zencefil

  • 29 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    29 | 87

    Hasat öncesi pirinç

  • 30 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    30 | 87

    Hasat sonrası pirinç

  • 31 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    31 | 87

    Hasat öncesi hurma

  • 32 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    32 | 87

    Dalında hurma

  • 33 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    33 | 87

    Acı olmasıyla bilinen wasabi

  • 34 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    34 | 87

    Dalından koparılmış wasabi

  • 35 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    35 | 87

    Sofralardaki wasabi

  • 36 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    36 | 87

    Hasat öncesi ejderha meyvesi

  • 37 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    37 | 87

    Hasat sonrası ejderha meyvesi

  • 38 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    38 | 87

    Hasat öncesi çay

  • 39 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    39 | 87

    Hasat sonrası çay

  • 40 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    40 | 87

    Yeni koparılmış muskat

  • 41 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    41 | 87

    Kurutulmuş muskat

  • 42 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    42 | 87

    ORMANA EVRİLEN ÇİLEK HAYRETE DÜŞÜRDÜ

    Bu meyve ve sebzeleri 40 yıllık çiftçi görse bile şaşırabilir. İşte evde beklettikçe çiçek açan, farklı yerlerden yeşeren, hiç beklenmedik yerden tomurcuk çıkaran tuhaf sebze ve meyveler...

  • 43 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    43 | 87
  • 44 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    44 | 87
  • 45 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    45 | 87
  • 46 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    46 | 87
  • 47 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    47 | 87
  • 48 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    48 | 87
  • 49 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    49 | 87
  • 50 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    50 | 87
  • 51 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    51 | 87
  • 52 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    52 | 87
  • 53 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    53 | 87
  • 54 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    54 | 87
  • 55 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    55 | 87
  • 56 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    56 | 87
  • 57 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    57 | 87
  • 58 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    58 | 87
  • 59 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    59 | 87
  • 60 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    60 | 87

    BU SEBZELERİ DAHA ÖNCE GÖRDÜNÜZ MÜ?

    Hala meyvesi

  • 61 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    61 | 87

    Mucize meyve

  • 62 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    62 | 87

    Tamarillo

  • 63 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    63 | 87

    Çikolata meyvesi

  • 64 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    64 | 87

    Meksika salatalığı

  • 65 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    65 | 87

    Biriba

  • 66 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    66 | 87

    Sapodilla 

  • 67 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    67 | 87

    Ekmek ağacı

  • 68 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    68 | 87

    Havyar limon

  • 69 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    69 | 87

    Cupuaçu

  • 70 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    70 | 87

    Çikolata sarmaşığı

  • 71 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    71 | 87

    AKILLARA DURGUNLUK VEREN AVLANMA YÖNTEMİ

    Clathrus archeri olarak bilinen ve Avustralya'da yetişen bu mantar, uzaylı filmlerindeki canavarları andırıyor ve korkunç görüntüsüyle dikkat çekiyor.

  • 72 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    72 | 87

    Dünyanın en ilginç ve sıra dışı mantar türü olan bu bitkiye halk dilinde şeytanın parmağı deniyor. Parlak kırmızı renklerdeki mantar türü, uzaylı bir canavara da banzetiliyor. Avustralya ve Avrupa ormanlarında da görülebilien şeytanın parmağı üstündeki jel madde sayesinde etrafa kötü bir koku saçıyor, fakat bu koku sinek ve böcekleri kendine çekiyor.

  • 73 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    73 | 87

    Böylece beslenmeye gelen minik yaratıklar, mantarların üremelerine katkıda bulunuyorlar. İşte şeytanın parmağı mantarının kare kare büyüme anları...

     

  • 74 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    74 | 87
  • 75 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    75 | 87
  • 76 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    76 | 87
  • 77 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    77 | 87
  • 78 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    78 | 87
  • 79 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    79 | 87
  • 80 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    80 | 87

    İşte dünyanın en tuhaf ve uzak durulması gereken bitkileri...

    Ölü Adamın Parmakları

    Xylaria polymorpha, (ölü adamın parmakları) olarak bilinen bir mantar türü. Nadir bulunan bu mantar türü görüntüsüyle herkesi ürkütüyor.

  • 81 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    81 | 87

    Hydnora Africana

    Bu kadar bitki arasında en korkutucu olanı, pirananın bitki versiyonu olan bu etobur bitki muhtemelen... Aynı zamanda kendisi büyük bir parazit. Fotosentesez yapmıyor, yanındaki bitkilerden mineral çalıyor.

  • 82 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    82 | 87

    Podostroma Cornu-damae

    Japonya topraklarında yetişen ölümcül kırmızı mantarlar, bilimsel adıyla "Podostroma Cornu-damae."

  • 83 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    83 | 87

    Kanayan Diş Mantarı (Bleeding Tooth Fungus) 

    "Yenilmez" olarak sınıflandırılmış bu bitki, "Şeytanın dişi", "çilek ve krema" olarak da isimlendirilebilen bu mantar türünün görünüşü oldukça ilginç.Üstünde gördüğünüz kırmızı kan gibi sıvılar da bir tür antibakteriyel savunma mekanizması.

  • 84 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    84 | 87

    Aristolochia Salvadorensis

    Kanlı bir kuru kafaya benzeyen "Aristolochia Salvadorensis" bitkisi korkunç olduğu kadar da zehirli.Böcek yemesiyle bilinen suibriğigiller kimi zaman küçük kuşları, kurbağaları ya da sürüngenleri yiyebilir.

  • 85 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    85 | 87

    Böcek yemesiyle bilinen suibriğigiller kimi zaman küçük kuşları, kurbağaları ya da sürüngenleri yiyebilir.

  • 86 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    86 | 87

    Clathrus archeri mantarı için kısaca ahtapot boynuzu da deniyor.

  • 87 Birbirinden tuhaf bitkiler, sebze ve meyveler...
    87 | 87

    Aslanağzının tohum kapsülleri kuruduğunda ortaya böyle kuru kafaya benzer bir görüntü çıkıyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X