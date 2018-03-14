Birevim'e uluslararası alanda 4 ödül birden

Stevie Ödülleri, 23 Şubat Cuma günü Las Vegas’ta gerçekleşti. 2018 Stevie Ödüllerine 60 ülkeden 2500'den fazla başvuru yapıldı. Burada, Birevim iki altın, bir gümüş ve bir de bronz ödüle layık görüldü.



Ödüle ilişkin duygu ve düşüncelerini açıklayan Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, “Bu ödülleri tüm Birevim çalışanları adına alıyoruz, Birevim çalışanlarına ve müşterilerimize gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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