Biricik Suden'in son hali görenleri şaşırttı

Tai Chi sporuyla uğraşan Suden'in kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf takipçileri ikiye böldü. Suden'in kaslı vücudunu gözler önüne serdiği fotoğraf, bazı takipçiler tarafından beğenilirken pek çok takipçisinin de eleştirisini aldı.

biricik suden

Mazhar Alanson