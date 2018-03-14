Her şey Bitcoin yasağı ile başladı. Gündeme bomba gibi düşen Google yasağı Bitcoin piyasasını da sert vurdu. Bitcoin son 24 saatte yüzde -4,15 değer kaybederek 8.863,63 dolar oldu. Sert düşüş Bitcoin yatırımcılarını harekete geçirdi.

BİTCOİN NE KADAR OLDU? KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

Bitcoin/ABD Doları - BTC/USD 8.863,63

Bitcoin/Türk Lirası - BTC/TRY 34.265,02

Bitcoin (BTC) Nedir?



Bitcoin; kriptolu (şifreli) para kategorisinde, açık kaynaklı bir kod olarak yayınlanmış bir dijital para birimidir. Bitcoin, mevcut kullandığımız TL, Dolar, Euro gibi para birimleri gibi, günlük yaşantımızdaki alışverişlerimizde ve çevrimiçi ortamlarda harcayabileceğimiz bir para birimi özelliği göstermektedir. Bitcoin’i diğer para birimlerinden ayıran özellik ise, para otoritelerinin ve hükümetlerinin Bitcoin üzerinde bir hakimiyetlerinin olmayışıdır. Çünkü Bitcoin, hükümetlerin kontrolünde değil, Bitcoin ağının kontrolünde üretilmektedir.