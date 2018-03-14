Finansal servislerle alakalı reklam politikasını güncellemeye hazırlanan Google, kripto paralara dair tüm reklamları yasaklıyor. Google Sürdürülebilir Reklamlar Direktörü Scott Spencer, kripto para arzları, cüzdanlar ve yatırım tavsiyelerinin artık Google Reklamlar ağında yer almayacağını açıkladı. Facebook da bu yılın başında benzer bir hamle yapmıştı.

Google tarafından yayınlanan blog’da, kripto para reklamlarına getirilecek yasağın bu yılın haziran ayında yürürlüğe gireceği belirtildi.

Yasağın sebebini açıklayan Scott Spencer, “Kripto paraların gelecekte hangi noktaya geleceğini bilmiyoruz ancak bugüne kadar birçok müşterinin zarar gördüğü ortada ve bu nedenle kripto para alanına temkinli yaklaşmak istiyoruz.” dedi.

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Kripto para trendi tüm dünyada büyük bir heyecan ve kimileri için büyük bir servet yaratmış olsa da, neredeyse her ay yeni bir kripto para dolandırıcılığı insanların milyonlarca dolar para kaybetmesine sebep oluyor.

Google’ın çatı şirketi Alphabet, gelirlerinin yüzde 84’ünü reklamlardan elde ediyor. Şirket e büyük gelir kalemi olan reklam ağının güvenli olduğu konusunda reklamverenleri ikna etmek istiyor.