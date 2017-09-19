Bitcoin rekora doymuyor

Sanal para birimi Bitcoin, rekora doymak bilmiyor. Bitcoin ile ilgili gelişmeleri ve şimdiye dek yaşananları teknoloji yazarı Eylem Cülcüloğlu Haberturk.com için değerlendirdi. Satoshi Nakamoto takma adını kullanan bir programcı tarafından 2009 yılında geliştirilen Bitcoin, geçtiğimiz 8 sene içinde rekor hızla yaygınlaştı ve bugünkü değerine ulaştı. Bitcoin’in geniş kitleler tarafından tanınması ise geçtiğimiz şubat ayında 1000 dolar seviyesine ulaşmasıyla oldu.

Temmuz ayında 2000 dolara gelen Bitcoin, 2 Eylül’de tarihi zirvesi olan 5020 dolara çıktı. Kar realizasyonu ile 500 dolarlık bir düşüş yaşayan Bitcoin, Çin’in Bitcoin borsalarını kapatacağını açıklamasıyla bir anda 3000 dolara kadar düştü. Bu düşüş ise sadece birkaç gün sürdü. Ucuz fiyattan Bitcoin almak isteyenlerin yüksek talebi ile Bitcoin pazartesi itibariyle 4100 dolar seviyelerinin üzerine çıktı.

Analistler Bitcoin fiyatını önümüzdeki iki ay içinde 6000 doların üzerine çıkacağını öngörüyor. Hatta Wall Street’in ünlü analistlerinden Fundstrat Global Advisors’un kurucusu Thomas Lee, Bitcoin’in kısa dönemde 25 bin doların bile üzerine çıkabileceğini savunuyor.

Bitcoin’in sahibi yok

Bitcoin’in sanal para birimi olarak yaygınlaşmasının en önemli nedenlerinden birisi tamamen dağıtık bir yapıya sahip olması. Bitcoin’in bir sahibi yok. Bitcoin’ler dünyanın her yerinde yüksek işlemci gücüne sahip özel bilgisayarlarla algoritma çözümü yapılarak üretiliyor. Bitcoin protokolü gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip ve tüm Bitcoin işlemleri dağıtık yapıdaki Blockchain ağı üzerinde gerçekleşiyor. Bitcoin, toplamda 21 milyon adet olacak şekilde tasarlanmış durumda.

Şu ana kadar 16 milyon 572 bin Bitcoin üretildi. Geriye kalan 4.5 milyon Bitcoin’in 2021 yılına kadar üretilmesi öngörülüyor. 2021 yılında son Bitcoin üretilecek ve bundan sonra yeni Bitcoin üretilemeyecek. Bitcoin’in geleneksel paraların aksine sınırlı sayıda olması, fiyatının sürekli artmasına yol açıyor. Devletler sürekli para basarak paranın değerini azaltırken, Bitcoin’in fiyatı ise sürekli yükseliyor. Bitcoin gelecekte Dolar ve Euro’nun yerini alabilir.

Çoğu ülke uluslararası ticaretin Dolar ve Euro ile yapılmasından şikayetçi. ABD ve AB parayı kontrol ettiği için dünya ekonomisini de kontrol ediyor. Hiç kimse tarafından kontrol edilemeyen bir para birimi olan Bitcoin, Rusya, Japonya ve Kore gibi ülkeler tarafından özellikle destekleniyor.

Bitcoin’in pazar değeri şu an 66 milyar dolar. Bu rakam trilyonları aşan Dolar ve Euro yanında çok düşük. Bu yüzden Bitcoin borsasındaki hareketler normal kurlara göre çok daha sert ve dalgalı olabiliyor. Bitcoin bir günde 500 dolar düşebilirken ertesi gün 1000 dolar artabiliyor. Bitcoin’e yatırım yaparken bu dalgalı piyasayı göz önünde bulundurmak gerekli. Ama şunu unutmamak lazım ki, kısa vadede dalgalanmalar olsa da, uzun vadede Bitcoin sürekli kazandırıyor.

Türkiye’de Bitcoin Koinim, Paribu ve BTCTurk adlı Bitcoin borsaları üzerinden alınıp satılıyor. Türkiye’de Bitcoin henüz geniş kitleler tarafından bilinmemesine rağmen günde yaklaşık 5.5 milyon dolarlık Bitcoin alışverişi yapılıyor. Bu rakamın önümüzdeki dönemde çok daha artması bekleniyor.

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