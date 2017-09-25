Bitcoin’de dalgalanmaya hazır olun

Bitcoin, geçtiğimiz hafta yatay bir seyir izledi. Çin’in Bitcoin borsalarını kapatacağı haberinden sonra 3000 dolara kadar düşen sanal para birimi, geçtiğimiz haftaya toparlanarak 4100 dolardan başlamıştı. Haftanın ilk günlerinde 4100-3800 dolar bandında seyreden Bitcoin, hafta sonuna doğru düşüşe geçti ve 3500-3700 bandında yatay bir seyir izlemeye başladı.

ÇİN'İN SATIŞ BASKISI

Bu hafta ise Bitcoin’de daha büyük bir hareketlilik bekleniyor. Çin’deki Bitcoin borsalarının büyük bir kısmı 30 Eylül’de kapanacak. Büyük hacimdeki borsalara ise 31 Ekim’e kadar zaman tanındı. 30 Eylül’ün yaklaşmasıyla, Çin’deki satış baskısının artacağı öngörülüyor.

Çin, Bitcoin pazarında eskisi kadar güçlü bir yere sahip olmasa da hala toplam Bitcoin pazarının yüzde 20’sini elinde tutuyor. Çin borsalarının sistem dışına çıkmasıyla büyük miktarda Bitcoin el değiştirecek. Bu el değiştirme, borsaların kapanacağı haberinin duyulmasından itibaren başladı.

Çin’in sattığı ucuz Bitcoin özellikle Güney Kore ve Japonya yatırımcıları tarafından alınmaya başladı. Şu an Japonya yüzde 49.13 pay ile dünyadaki Bitcoin borsalarının lideri durumunda. Çin’in piyasadan tamamen çekilmesiyle bu rakamın daha da yukarı çıkması bekleniyor.

Yeni yatırımcılar Bitcoin’i olabildiğince düşükten almaya çalışırken, eski Çin yatırımcısı ise ya elindeki Bitcoin’i satıyor ya da yabancı borsalara kayıyor. Bu dinamikler nedeniyle bu hafta sert hareketlerin yaşanabileceği bir hafta olabilir. Özellikle 30 Eylül öncesi hafta sonuna dikkat etmekte fayda var.

Bitcoin fiyatına teknik olarak baktığımızda ise iki önemli seviyenin öne çıktığını görüyoruz: 4200 ve 3250 dolar. Bitcoin, bu hafta eğer 4200 seviyesini kırabilirse hızlı bir şekilde yeni rekorlara koşabilir. 4200 kırılırsa 5000’in geçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Diğer taraftan ise, eğer Bitcoin 3250 doların altına düşerse tehlike çanları çalmaya başlayacak. 3250 doların altına düşülmesi durumunda eskinin destek seviyesi 3000 doların kırılacağı öngörülüyor.

3000 kırılırsa 2800, 2400 ve 1800 dolar seviyelerinde destek noktaları bulunuyor ama bunlar 3000 dolardaki destek noktasından çok daha zayıflar. O yüzden olası bir sert düşüş durumunda fiyat kanalın dibi olan 1300 dolara kadar inebilir. Bu düşüşün ise kısa süreli olacağı ve Bitcoin’in hızla toparlanacağı bekleniyor.

KALDIRAÇLI İŞLEMLER RİSKLİ

Bu hafta Bitcoin yatırımcısına tavsiyemiz yüksek kaldıraçlı alım-satım işlemlerinden kaçınmaları yönünde olacak. Bitcoin’de yaşanacak sert hareketler kaldıraçlı işlemlerde büyük kayıplara yol açabilir. Bitcoin’e kısa vadede yatırım yapacaksanız 3250 doların altında aşağı satış yapabilir, 4200 doların üzerinde ise alış yapabilirsiniz.

Bitcoin’e uzun vadede yatırım yapmayı düşünüyorsanız mevcut fiyatlardan Bitcoin satın alabilirsiniz. Bitcoin’in sene sonunda en az 6000 dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor. Hatta bazı Wall Street analistleri 2018 yılı için 10 bin – 25 bin dolar rakamlarını dile getiriyorlar.

Bitcoin ile ilgili gelişmeleri ve şimdiye dek yaşananları teknoloji yazarı Eylem Cülcüloğlu Haberturk.com için değerlendirdi.

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