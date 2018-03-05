Bizim Hikaye yeni bölümünü bekleyen izleyici geçen hafta hayal kırıklığına uğramıştı. Her hafta Perşembe akşamları yayınlanan Bizim Hikaye'nin yeni bölümü geçen hafta ekranlara gelmemişti. Bizim Hikaye'nin yeni bölüm fragmanlarıysa peş peşe yayınlanıyor. Bizim Hikaye 24. bölüm 2. fragmanında Fikri, hastaneden kaçıyor. Herkes Fikri'nin kaybolduğunu sanıp her yerde onu ararken, Fikri'yi televizyonda görüyorlar. Peki Bizim Hikaye yeni bölümü ne zaman? İşte detaylar...

BİZİM HİKAYE NE ZAMAN?

Geçen hafta yeni bölümünün ekranlara gelmesi gereken saatte yayınlanmaması üzerine izleyici Bizim Hikaye'nin akıbetini merak etmeye başladı. Bizim Hikaye'nin neden yayınlanmadığına dair resmi bir açıklama gelmezken, yayıncı kuruluş dizinin yeni bölüm fragmanlarını izleyici ile paylaşmaya devam ediyor. Dizi bu hafta perşembe günü FOX TV ekranlarında olacak.

BİZİM HİKAYE 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

BİZİM HİKAYE 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Böbreği çalınan Fikri’nin durumu git gide kötüleşmektedir. Bu durumdan sorumlu Yeliz ise Filiz’in öfkesine maruz kalır. Yeliz durumdan haberi yokmuş gibi görünmeye çalışsa da Filiz onu hayatlarından çıkarmakta kararlıdır.

Organ mafyasına bulaşan Yeliz, işlediği bu suç sebebiyle hapse girme tehlikesiyle yüz yüzedir. Elibollar’ın da güvenini kaybeden Yeliz, çareyi Cemil ile bir anlaşma yapmakta bulur. Acaba Yeliz bu işten sıyrılabilecek midir?

Filiz, hala o yokmuş gibi davranan Barış’la konuşmanın yollarını aramaktadır. Filiz’i hayatından çıkarmakta kararlı olan Barış sadece Filiz’de değil, ailenin geri kalanına da benzer davranışlar sergiler. Fakat Fikri’nin durumunun kötüye gitmesi Barış’ın aileden kopmasına engel olur. Filiz’in aklının hala Barış’ta olduğunu anlayan Cemil ise Yeliz’in teklifini kabul ederek bir kez daha mesleğini tehlikeye atar. Filiz’i elde etmek için büyük riskler alan Cemil sonunda aşkına karşılık bulabilecek midir?

Esra ile kaçma planları yapan Hikmet inadı bırakmaz. Ailesini karşısına alan Hikmet, Esra’yı da zor durumda bırakır. Esra ise karmaşık duygular içerisindedir. Acaba Hikmet bu imkânsız aşktan vazgeçecek midir?

Ferda’ya bakmak zorunda kalan Tülay, bir yandan da Filiz’e destek olmaya çalışır. Ferda ise Tülay ve Tufan’ın sinirlerini daha da zorlamaktadır. İki kadın arasında kalan Tufan iyice zorlanmaya başlar.

Babasını kaybetme korkusu taşıyan Filiz, bir yandan da ailesindeki sorunlarla boğuşmaktadır. Yeni yaşamına git gide alışan Barış ise, Filiz ve Cemil’in birbirlerine gerçekten yakınlaştığına inanmaya başlar.

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