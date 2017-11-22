Bloomberg HT Türkiye Ekonomi Zirvesi bugün başlıyor

Ciner Medya Grubu bünyesindeki Bloomberg HT’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Türkiye Ekonomi Zirvesi bugün ekonomi dünyasının tüm paydaşlarını İstanbul’da bir araya getiriyor. Türk Telekom’un katkılarıyla, Hilton Bomonti İstanbul’da gerçekleştirilecek zirvede Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve geleceği masaya yatırılacak.

Gün boyu sürecek zirve saat 16.30’da Başbakan Binali Yıldırım’ın yapacağı konuşma ile sona erecek. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın ve Türk Telekom CEO’su Paul Doany‘nin de konuşmacıları arasında yer aldığı Bloomberg HT Türkiye Ekonomi Zirvesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da siyaset, ekonomi ve iş dünyasından üst düzey katılımcıları ağırlayacak.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Bloomberg HT Türkiye Ekonomi Zirvesi’nde Türkiye’de Bankacılığın Geleceği, Gayrimenkulde Yatırım Fırsatları, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sistemi ile Mega Projeler başlıklı 4 ana oturum gerçekleşecek.