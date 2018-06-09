Okulların kapanması ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 günlük bayram tatilini bir haftaya çıkarmak isteyen vatandaşlar erkenden Bodrum’a akın etmeye başladı. Tatilin gelmesini dört gözle bekleyen turizmciler ise şimdiden ilçeye akın eden tatilcilerle otelleri yüzde 90 doldurdu.
Okulların tatil olmasına ve Ramazan bayramına sayılı günler kala Bodrum’a akın eden tatilciler nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Sahillere akın eden yerli ve yabancı turistler nedeniyle plajlarda ve sokaklarda adım atacak yer kalmadı
4 MİLYON TURİST GELECEK
Ramazan Bayramı boyunca en büyük yoğunluğun başta Bodrum olmak üzere, Fethiye ve Marmaris gibi tatil yörelerinde yaşanacağı düşünülüyor. Muğla’nın sahil ilçelerini yaklaşık 3 ila 4 milyon arasında tatilcinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor.
Bayram tatili boyunca yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlamayı planlayan Bodrum’a uçak firmaları ve otobüs firmalarının ek seferler düzenleyeceği öğrenildi. Milas-Bodrum Havaalanına, iç ve dış hatlardan gelecek uçaklara 100’den fazla ek sefer eklendiği belirtildi. Şehirlerarası otobüs firmaları da Bodrum’a ek seferler yapacaklarını açıkladı.
OTELLER EĞLENCELERE BAŞLADI
Ramazan Bayramınına günler kala turizmciler bayram programlarını hazırladı. Sıla, Hande Yener, Demet Akalın, Işın Karaca, Rober Hatemo, Emre Kaya gibi birçok ünlü isimde Ramazan Bayramında ünlü kulüpler ve otel programlarında sahne alacak.
Rixos Premium Bodrum Genel Müdürü Mehmet Tulunay, bayram tatiline günler kala otellerinin yüze 80 doluluk oranına ulaştığını söyleyerek, “Bodrum yine bayramı dolu geçirecek. İnşallah turizmcilere faydalı olur. Bu bayram beklentimiz çok güzel. Bayrama sayılı günler kala ve okullarında tatil olmasıyla birlikte otel doluluklarımıza baktığımızda yüzde 87’i buluyor. Türk misafirimiz ağırlıklı ama bu yıl Avrupalı misafirlerimiz de çok fazla. Ramazan Bayramı boyunca misafirlerimize çok güzel bir organizasyon hazırladık. Gelecek olan misafirlerimize geleneksel Türk bayramını yaşatacak sürprizlerimiz olacak. Bayram tatili boyunca Türk sanatçılarımız sahne alacak. Emre Kaya, Işın Karaca ve Sıla üç günlük bayram tatilinde otelimizde sahneye çıkacaklar” dedi.
Pasha kulüp işletmecisi Turizmci Levent Akbulut ise Okulların tatil olması ile birlikte Bodrum’da bir yoğunluk başladığını belirterek Ramazan Bayramına 5 gün kala otellerinde doluluk oranlarını yüzde 80’lere çıkardığını açıkladı. Akbulut tatilcilerin bir an önce rezervasyon yapma konusunda da uyarılarda bulundu. Bayram’da kendi sahnelerinde ünlü sanatçıları ağırlayacağını da söyleyen Akbulut “Demet Akalın gibi birçok ünlü isim 3 günlük bayram boyunca Pasha Kulüpte sahne alacak” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bodrum’da jandarma ve emniyet güçlerince güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe giriş ve çıkışlarında üst düzey güvenlik önlemleri almaya başladı.
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