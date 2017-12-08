ABD merkezli havacılık devi Boeing’in CEO’su Muilenburg, CNBC televizyonunda Jim Cramer’a verdiği demeçte, “İnsanlar bir gün Mars’a gidecek ve Mars’a ayak basan ilk insanın oraya bir Boeing roketiyle gideceğine inanıyorum.” demişti.

Fortune Dergisi’nin Twitter hesabından yayınladığı demeçte, “Boeing’in Mars yarışında Elon Musk’a geçeceğine dikkat çekiyordu. Elon Musk’ın bunu görüp, yanıt vermesi gecikmedi: Musk basitçe “Yapın.” dedi.

Muilenburg benzer açıklamaları geçmişte de yapmıştı. Ancak Musk’ın amacı artık herkes tarafından bilindiği üzere yalnızca Mars’a ulaşmak değil, Mars’ta bir insan kolonisi kurmak. Mars’ta kurulacak ilk insan kolonisi, insanlığın gezegenlerarası bir türe dönüşmesini sağlayacak.

Musk, SpaceX’in Mars’a ilk uzay araçlarını 2022 yılında ulaştıracağını tahmin ediyor. Muilenburg ise Boeing’in kendi ürettiği yeni nesil roketlerin testlerine 2019’da başlayacağını açıkladı.

Aktif bir Twitter kullanıcısı olan Musk, sosyal ağda kendiyle ya da işiyle ilgili konuşmalara birden katılmasıyla biliniyor. Otomobilleriyle ilgili dert yakınan bir Tesla müşterisi, kendisini birden Musk ile konuşurken bulabiliyor.

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