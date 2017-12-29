Kulüplerarası boks hazırlık karşılaşmalarına katılmak için Mersin'e giden uluslararası boks antrenörü A. D., iddiaya göre burada, M.K. adlı kız öğrencisine tecavüz etti.

DHA'nın haberine göre; Adıyaman'a döndüklerinde M.K., olayı ailesine anlattı. M.K.'nın şikayeti üzerine A. D. polis tarafından gözaltına alındı.

Adnan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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