O köpek kayboldu!

Bolu'da aç ve susuz bir şekilde zincirlenerek ölüme terk edilen köpek kayboldu. O köpeği fark eden ve ve durumu Haberturk.com Whatsapp İhbar Hattı'na ileten Mehtap Ünal köpeği almak için köye gittiğini ancak yerinde bulamadığını söyledi.

"Kimseye kötülük yapmak istemiyorum. Sadece onu bulup, İstanbul'a götürmek istiyorum”