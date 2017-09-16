TFF 1. Lig karşılaşmasında ligin 6. sırasında yer alan Adana Demirspor, deplasmanda ligin 15. sırasında yer alan Boluspor ile karşılaşıyor. Peki Boluspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
BOLUSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada tecrübeli hakem Süleyman Abay düdük çalacak. Süleyman Abay'ın yardımcılığını ise Candaş Erbil ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Saat 17:00'da başlayacak olan karşılaşma beIN Sports MAX 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
- İki takım arasında oynanan son 10 maçta 5 kere Boluspor, 4 kere Adana Demirspor kazandı. Bir maç ise golsüz eşitlikle sonlandı.
- İki takım arasında oynanan son maçta Boluspor evinde 2-1 kazanmıştı.
- Boluspor, oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.
- Adana Demirspor, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
- Boluspor, oynadığı son 5 maçta rakip kaleye 5 gol gönderirken, kalesinde 6 gol gördü.
- Adana Demirspor, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, 6 gol yedi.
- Boluspor, ligde 4 maçtır kazanamıyor.
- Boluspor'un en golcü oyuncuları arasında 1'er golle Melih Okutan, Rydell Poepon ve Guido Koçer yer alıyor.
- Adana Demirspor'un en golcü oyuncuları arasında 3 golle Robert Ndip Tambe, 2 golle Savaş Yılmaz ve 1 gol ile Yiğit İncedemir bulunuyor.
SON MAÇ KADROLARI
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Umut Meraş, Alim Öztürk, Göksu Alhas, İrfan Başaran, Özgür İleri, Emre Gültekin, İshak Çakmak, Mitchell te Vrede, Rydell Poepon, Bentley
Adana Demirspor: İsmail Şahmalı, Yiğitcan Erdoğan, Sezer Özmen, Adil Demirbağ, Erhan Kartal, Robert Ndip Tambe, Yiğit İncedemir, Issoumaile Lingane, Atakora Lalawele, Savaş Yılmaz, Theo Mendy
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