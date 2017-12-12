Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Boluspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta Boluspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 yenmişti. Karşılaşma öncesinde futbolseverler de "Boluspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?" aramasını yapıyor. Peki, Boluspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, canlı hangi kanalda?

BOLUSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, CANLI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında TFF 1.Lig takımı Boluspor, evinde Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı konuk edecek. Saat 16:30'da başlayacak olan mücadele canlı olarak a2 kanalından izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son karşılaşmada Boluspor deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

Boluspor, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Kasımpaşa, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

Boluspor, oynadığı son 5 maçta 8 gol atarken kalesinde de 2 gol gördü.

Kasımpaşa, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, 11 gol yedi.

Boluspor'da en golcü durumunda attıkları 1'er gollerle Mustafa Coşkun, Mitchell te Vrede ve Mustafa Durak bulunuyor.

Kasımpaşa'da en golcü durumunda attığı 2 golle Trezeguet bulunuyor.

EN GOLCÜLER

Boluspor: Mustafa Coşkun (1), Mitchell te Vrede (1), Mustafa Durak (1)

Kasımpaşa: Trezeguet (2), Ali Göçmen (1), Michael Rangel (1)

SON MAÇ KADROLARI

Boluspor: Ertuğrul Taşkıran, Göksu Alhas, Pedro Franco, Mamadou Diarra, Caner Cavlan, Melih Okutan, Emre Gültekin, İrfan Başaran, Mustafa Durak, Burak Asan, Furkan Demir

Kasımpaşa: Kadem Burak Yaşar, Burak Turan, Onur Ural, Mert Kula, Syam Ben Youssef, Ahmed Ildız, Abdullah Durak, Hasan Bilal, David Pavelka, Michael Rangel, Jhon Murillo

Boluspor - Kasımpaşa

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