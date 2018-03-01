Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 321,07 puan ve yüzde 0,27 azalarak 118.629,70 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi de yüzde 0,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,26 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,44 ile iletişim oldu.

Dün, dünya borsalarındaki negatif havanın etkisiyle 118.314,32 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kazancıyla 118.950,76 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıklayacağı ihracat rakamları, yurt dışında ise Avrupa'da ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 puanın direnç, 117.900 ve 116.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.