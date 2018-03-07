Borsa, güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 379,17 puan ve yüzde 0,32 azalarak 116.330,76 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi de yüzde 0,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,03 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,73 ile iletişim oldu.

Dün güne pozitif başlayan ve 117.720,20 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kaybıyla 116.709,93 puandan tamamladı.

Analistler bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Banksı (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve ABD Merkez Bankası'nın Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 desteğinin kırılması durumunda 114.800 puanın gündeme gelebileceğini, olası yükselişlerde ise 117.700 ve 119.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, PPK toplantısından herhangi bir faiz değişikliği beklemiyor. TCMB, PPK'nın ocak ayı toplantısında politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,75'te sabit tutmuştu.