Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 41,06 puan ve yüzde 0,04 azalarak 117.175,22 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,40 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde 117.000-117.700 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 117.216,30 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylem ve adımlarının da izlenmesi gerektiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.500 puanın destek, 119.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.