Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 231,59 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 0,34 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,76 ile madencilik oldu.

Dün 108.266,70 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 109.049,50 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün başlayan ve bu akşam sona erecek Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara odaklandığını kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, Avro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 109.300 direncinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların güçleneceğini, olası düşüşlerde ise 106.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul 100 Endeksi

borsa istanbul açılış

borsa istanbul kapanış