Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 627,64 puan ve yüzde 0,54 artarak 117.573,86 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi de yüzde 0,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 1,26 ile ulaştırma oldu.

Dün yurt içinde açıklanan şubat ayı enflasyonunun yüzde 0,73 ile beklentileri aşmasının ardından 116.591,88 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 değer kazancıyla 116.946,22 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi perakende sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.500 ve 116.000 seviyelerinin destek, 119.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.