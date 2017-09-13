Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,30'luk düşüşle tamamladı. Endeks 283 puanlık azalışla 109 bin 129 puana inerken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira oldu.

Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi de yüzde 0,95 değer kaybetti.

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul 100 Endeksi

borsa istanbul açılış

borsa istanbul kapanış