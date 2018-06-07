Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.965,94 puan artarken, toplam işlem hacmi 9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,85, holding endeksi yüzde 2,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,22 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen ise yüzde 2,56 ile spor oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından döviz kurlarındaki gerileme ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla 98.795,28 puana kadar çıktı ve 98.500 puanın üzerinde dengelendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e yükseltilmesine karar verdi. Faiz kararı öncesi dar bantta hareket eden dolar/TL, PPK faiz kararı sonrası sert bir şekilde düşüşe geçerek 4,58'den 4,4566'ya kadar geriledi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Beyaz Saray'da bugün gerçekleştireceği görüşmenin de piyasaların gündeminde olduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de toptan eşya stokları ve satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 puanın direnç, 96.300 ve 95.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.