Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 867,18 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 1,36, holding endeksi yüzde 0,48 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri haftaya yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde, açıklanan ekim ayı sanayi üretimi verisinin beklentileri aşması ve artan küresel risk iştahı ile gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 değer kazancıyla 107.921,34 puandan tamamladı.

Analistler, cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasına karşın saatlik kazançlar verisinin tahminlerin altında kaldığını, verilerin ardından küresel piyasalarda risk iştahının arttığını ve pay piyasalarının yükseliş eğilimini sürdürdüğünü kaydetti.

Bugün yurt içinde, büyüme ve cari işlemler dengesi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bakası (TCMB) beklenti anketinin takip edileceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinde 109.300 seviyesinin direnç, 106.400 puanın ise destek konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine göre, ekonomistler, bugün açıklanacak GSYH'nin 3'üncü çeyrekte yüzde 9,2 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2017 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması da yüzde 6 olarak hesaplandı. Türkiye ekonomisi 2017'nin ilk iki çeyreğinde sırasıyla yüzde 5,1 ve yüzde 5,2 büyümüştü.

Öte yandan, ekonomistlerin, ekim ayı cari işlemler açığı verisine ilişkin beklentilerin ortalaması ise 4,1 milyar dolar oldu.

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