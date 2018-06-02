Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ay yatırımcısına tek kazandıran Fenerbahçe Futbol AŞ oldu. AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, mayısta yüzde 7,6 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da hisseleri mayıs ayında yüzde 20,5 yükselen Fenerbahçe, söz konusu dönemde yatırımcısına tek kazandıran spor şirketi oldu.

Analistler, Fenerbahçe'nin başkan adayı Ali Koç'un açıklamalarının şirket hisselerini olumlu etkilediğini belirtti.

Geçen ay Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ'nin hisseleri yüzde 14,3, Süper Ligi'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin hisseleri de yüzde 15,9 değer kaybetti.

Mayıs ayında yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi ise Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. Hisseleri yüzde 23,2 azalış kaydeden Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısıyla geçen yıl yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi olmasına karşın 2018'in başından bu yana hisselerindeki satış baskısıyla yatırımcısına kaybettirdi.

İLK 5 AYDA TEK KAZANDIRAN FENERBAHÇE

Spor şirketlerinin 2017 kapanışından bu yana performanslarına bakıldığında da Fenerbahçe, yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu. Fenerbahçe'nin hisseleri söz konusu dönemde yüzde 18,4 arttı.

Hisseleri yüzde 9,4 azalış kaydeden Galatasaray ise söz konusu dönemde yatırımcısına en az kaybettiren spor şirketi olarak kayıtlara geçti.

Yılın 5 ayında Trabzonspor'un hisseleri yüzde 37,7, Beşiktaş'ın hisseleri de yüzde 44,9 düşüş kaydetti.

Beşiktaş, geçen ay olduğu gibi yılın 5 ayında da yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu.

FENERBAHÇE PİYASA DEĞERİNDE LİDER

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Piyasa değeri 1 milyar 178 milyon 560 bin lira olan Fenerbahçe'yi, 1 milyar 26 milyon liralık piyasa değeriyle Galatasaray, 540 milyon liralık piyasa değeriyle Beşiktaş ve 137 milyon liralık piyasa değeriyle Trabzonspor takip etti.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Mayıs 2018 kapanış fiyatı, bu yılın mayıs ayı değişimi, 2017 sonuna göre farkı ve piyasa değerleri şöyle:

Şirket 2018 Mayıs Kapanış Fiyatı (TL) 2018 Mayıs aylık değişim (%) 2017 sonuna göre farkı (%) Piyasa değeri Fenerbahçe 40,64 20,5 18,4 1.178.560.000 Trabzonspor 1,37 -14,3 -37,7 137.000.000 Galatasaray 1,90 -15,9 -9,4 1.026.000.000 Beşiktaş 2,25 -23,2 -44,9 540.000.000