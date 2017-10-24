Borsada son durum

BIST 100 endeksi, haftaya 321,23 puan ve yüzde 0,30 azalarak 108.167,46 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 827,52 puan ve yüzde 0,76 değer kaybederek 107.661,17 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 107.303,25 puanı, en yüksek 108.167,46 puanı gören endeks, günü yüzde 1,09 azalışla 107.303,25 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,16, sanayi endeksi yüzde 0,18, hizmetler endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti, teknoloji endeksi ise yüzde 2,88 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.641,86 puan ve yüzde 1,23 azalarak 131.531,23 puandan kapandı. İşlem gören 508 hisse senedinin 132'si prim yaptı, 244'ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Halkbank ve Koza Altın bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.274,76 DOLAR

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.274,76 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,93 değer kaybederken, altının kilogramı kapanışta 151 bin 800 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,6959 lira, satışta 3,7107 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,6569 lira, satışta 3,6716 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,99'dan, bileşik getirisi de yüzde 12,35'ten gerçekleşti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 700 milyon 200 bin 459,38 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 6 milyar 689 milyon 430 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 11,74 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1747, sterlin/dolar paritesi 1,3179, dolar/yen paritesi de 113,70 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,65 dolardan işlem görüyor.