Borsada son durum - Piyasalarda son durum

Açılışta BIST 100 endeksi 688,71 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi de yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,64 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,06 ile sigorta oldu.

Cuma günü satış ağırlıklı seyrin etkisiyle 108.712,60 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir bölümünü telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,18 düşüşle 108.949,35 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi, yurt dışında ise ABD'de vergi reformuna ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.700 ve 107.000 seviyelerinin destek, 110.000 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı cari işlemler açığı beklentisi 3,9 milyar dolar oldu. Cari işlemler açığı, ağustos ayında 1 milyar 237 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 36 milyar 972 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

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