Borsada yeni rekor geldi

Dün, 114.480 puanla kapanış rekoru kıran ve güne yüzde 0,20 yükselişle 114.708 puandan başlayan BIST 100, günün ilk yarısında 115.102 puana çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Endeks, bir önceki zirvesini 115.093 puanla 6 Kasım'da görmüştü.

BIST 100, günün ilk yarısını yüzde 0,32 değer kazancıyla 114.850 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki vize sorununun çözüme ulaşmasının Türk Lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtiyor.

Öte yandan dün, 3.7655 ile 26 Ekim'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen dolar kuru, saat 13:15'de 3.7710 seviyesinde yer aldı.