Borsadaki işlemlerde taraf bilgisinin gösterimi 6 ay daha sürecek

Borsa İstanbul tarafından üyelere gönderilen açıklamada, taraf bilgisinin gösterimi uygulamasının deneme süresinin 31 Mart 2018'e kadar uzatılmasına karar verildiği bildirildi.



Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun dünkü toplantısında alınan kararların paylaşıldığı açıklamada, ek deneme süresinde de Pay Piyasası'nda işlem gören BIST 30 Endeksi haricindeki tüm enstrümanlarda taraf bilgisinin açık olması, BIST 30 kapsamındaki paylarda ise her ay ilan edilecek 5 adet payda taraf bilgisinin kapalı kalması ve diğer 25 tanesinde taraf bilgisinin açık olmasının kararlaştırıldığı belirtildi.



Açıklamada, 6 ayın sonunda piyasa verilerinin analizi ile yapılacak genel bir değerlendirme ve piyasa katılımcılarına yönelik yeni bir anket çalışması düzenleneceği kaydedilerek, "Çalışma ve anket sonuçları ışığında uygulama hakkındaki değerlendirme, Mart 2018'deki Yönetim Kurulu toplantısında yapılacak" denildi.



Borsa İstanbul, yatırımcılar arasında "kör havuz" olarak adlandırılan işlemlerde taraf bilgisinin gizlenmesi uygulamasına 3 Nisan 2017'de deneme amaçlı olarak son vermişti.

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Borsa İstanbul kör havuz

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu

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