BÖRÜ kelimesinin anlamı, BÖRÜ dizisi izleyicileri tarafında

n merakla araştırılıyor. Dizinin takipçileri, BÖRÜ kelimesinin anlamını öğrenmek için internet üzerinde sorgulama yapıyor. Peki BÖRÜ ne demek? TDK BÖRÜ anlamı nedir?

BÖRÜ NE DEMEK?

"Bazen Canavarlar Kazanır", "Kar Gibi Beyaz" ve "Çirkin Olsan Bile" başlıklı üç bölümüyle ekrana gelen BÖRÜ dizisinin adının anlamını sorgulayan izleyiciler, internet üzerinde 'BÖRÜ ne demek?' sorusuna yanıt arıyor.

Börü kelimesi, eski Türkçe'ye dayanan bir sözcüktür. Kurt, yiğit, bahadır ve cesur anlamlarına gelen Börü kelimesi, yalnızca hayvan anlamındaki kurt için değil, kutsal bir varlık olarak kabul edilen kurt için de kullanılmaktadır.

Börü kelimesi, Ergenekon Destanı yazıtlarında da yer almaktadır. "Türklere yol göstermek için gökten gelen bozkurt" anlamını taşıyan Börü kelimesi, Türk Edebiyatı'nın önde gelen yazarlarından olan Hüseyin Nihal Atsız'ın "Bozkurtların Ölümü" ve "Bozkurtlar Diriliyor" adlı romanlarında da yer almaktadır. Hüseyin Nihal Atsız'ın anlattığı Kürşad ve 40 çerisi hikâyesindeki savaşçılardan birinin adıda Börü'dür.

Börü kelimesinin Türk Dil Kurumu'nda (TDK) birçok anlamı bulunmaktadır. TDK, börü kelimesini Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'nden kurt olarak kabul ederken, Kişi adları Sözlüğü'ne göre de kurt, yiğit, bahadır, cesur olarak kayıtlara geçirmiş.

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