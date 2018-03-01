Börü oyuncu kadrosu, izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. İlk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayan Börü dizisinin oyuncu kadrosu internette araştırılıyor. Peki Börü oyuncuları kimlerdir? İşte Börü oyuncu kadrosu ve detaylar...
MESUT AKUSTA - BÖRÜ İRFAN KİMDİR?
Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Babasının vefatı sonrası ailesi ile birlikte Ankara'ya taşınan Akusta, liseye kadar olan eğitimini burada tamamladı. Edebiyat ve Sanat Fakültesi'ni kazanan Akusta, çocuk oyunu ile tiyotroya adım attı.
Sanatçı Hadi Çaman'ın kurduğu Yeditepe Oyuncuları tiyatro topluluğuna katıldı. 1997'de Neziha Araz'ın yazdığı 'Cahide' oyununda oynadı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.
Sinema hayatına ise Yanlış Saksının Çiçeği adlı filmle başlayan Akusta, Her Şey Çok Güzel Olacak, Eylül Fırtınası, Filler ve Çimen adlı filmlerde de boy göstermiştir.
AHU TÜRKPENÇE - BÖRÜ ASENA KİMDİR?
Ahu Türkpençe, 2 Ocak 1977 tarihinde Samsun'da doğdu. 18 yaşına kadar tiyatro ile hiç uğraşmayan Türkpençe, yakın bir arkadaşının yardımı ile birlikte Müjdat Gezen sanat Merkezi'nin elemelerine girmiştir.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gördüğü fizik eğitimini donduran Ahu Türkpençe, Yedi Numara ve Azad dizilerinde rol aldı. Şöhretini Bir İstanbul Masalı dizisiyle arttıran Türkpençe, daha sonrasında ise Şöhret dizisinde rol aldı.
Son olarak DAĞ 2 sinema filminde terör örgütü DEAŞ'ın esiri olan Ceyda Balaban adlı bir gazeteciyi canlandıran Ahu Türkpençe, Star TV'de başlayan BÖRÜ dizisinde de Asena karakterine can verecek.
MURAT ARKIN - BÖRÜ KEMAL KİMDİR?
Murat Arkın, gerçek adı ise Murat Cüreklibatur olan 4 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Türk oyuncudur. Sinemada canlandırdığı Malkoçoğlu karakteri ile tanınan Cüneyt Arkın'ın oğludur.
Çocukluk yıllarında babasının oynadığı 1979 yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculukla tanışan Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Enformatik bölümününden mezun oldu.
Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı. 2011 yılında İstanbul'a geldiği sırada bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı. 2012 yılında Fox Tv'de yayınlan Harem isimli komedi dizisinde Kare Murat karakterini canlandırdı. Ayrıca 2014 yılında Panzehir isimli filmde Kara Cemal'in gençliğini canlandırmıştır. 2016 Kasım'da vizyona giren Dağ 2 filminde Arif rolünü canlandırmıştır.
SERKAN ÇAYOĞLU - BÖRÜ KAYA KİMDİR?
Seri başladığında timin çömezi. Varlıklı bir aileden, kolej mezunu Kaya'nın Polis Özel Harekata katılma sebebi ise hazin ve onun içine maraz olmuş bir öykü. Bu sırrı timdeki arkadaşları bile bilmiyor.
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