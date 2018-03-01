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MESUT AKUSTA - BÖRÜ İRFAN KİMDİR?

Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Babasının vefatı sonrası ailesi ile birlikte Ankara'ya taşınan Akusta, liseye kadar olan eğitimini burada tamamladı. Edebiyat ve Sanat Fakültesi'ni kazanan Akusta, çocuk oyunu ile tiyotroya adım attı.

Sanatçı Hadi Çaman'ın kurduğu Yeditepe Oyuncuları tiyatro topluluğuna katıldı. 1997'de Neziha Araz'ın yazdığı 'Cahide' oyununda oynadı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.

Sinema hayatına ise Yanlış Saksının Çiçeği adlı filmle başlayan Akusta, Her Şey Çok Güzel Olacak, Eylül Fırtınası, Filler ve Çimen adlı filmlerde de boy göstermiştir.